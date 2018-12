Los tres tipos de nariz que desarrollaríamos los humanos si colonizáramos Marte

La diseñadora polaca Marta Flisykowska presentó los resultados de su proyecto 'Who Nose' sobre la adaptación de la nariz humana al clima de Marte. La autora del proyecto mostró tres narices: una con dos pares de orificios nasales para un calentamiento efectivo del aire, otra con una falda especial para aumentar el volumen; y otra plana para protegerse del sol. Los detalles se describen en 'Journal of Science and Technology of the Arts'.



La nariz humana ha cambiado varias veces durante la evolución adaptándose al clima: por ejemplo, una nariz baja y ancha es típica de la adaptación a climas cálidos y húmedos durante siglos, y una nariz alta y estrecha es frecuente entre las personas que viven en zonas frías y secas. Si se coloniza otros planetas, la nariz se adaptará al clima del nuevo territorio, dice esta diseñadora, asumiendo que las personas respirarán sin la ayuda de dispositivos.

Marta Flisykowska, diseñadora y estudiante graduada en la Academia de Bellas Artes (Gdansk, Polonia), decidió visualizar cómo se adaptará la nariz humana al clima marciano. La autora tuvo en cuenta algunas de las características más importantes del clima del planeta rojo: bajas temperaturas, una atmósfera delgada que deja pasar más luz solar que la atmósfera de la Tierra, así como una baja presión, debido a la cual el sonido se propaga a una menor distancia que en nuestro planeta.



Por lo tanto, las narices humanas necesitarán adaptarse de tal manera que calienten el aire, se protejan del sol y aumenten el volumen del sonido. Por ello, Flisykowska creó tres modelos diferentes de narices. La primera tiene dos pares de orificios nasales para facilitar el calentamiento del aire entrante y la práctica de relajación, la segunda nariz es plana para protegerse del sol y también para el uso prolongado de cascos protectores. Y la última nariz está equipada con una "falda" especial, gracias a la cual el sonido de la voz humana puede resonar y propagarse a una gran distancia.



Flisykowska señala que las narices de los humanos en Marte no necesariamente se verán así, y si lo hacen, se producirá en un largo periodo de tiempo, ya que las condiciones del planeta implican el uso de cascos, micrófonos para la comunicación. Además, la respiración directa en la atmósfera solo será posible después de una terraformación exitosa, y este proceso debería cambiar significativamente tanto el clima como la atmósfera del planeta.



