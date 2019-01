Célebre egiptólogo afirma haber encontrado la tumba de Cleopatra

La tumba de Cleopatra, uno de los misterios más grandes del Antiguo Egipto, parece haber sido localizada. Al menos, así lo ha asegurado Zahi Hawass, quien es considerado el egiptólogo más importante del mundo, en una conferencia pronunciado esta semana en la Universidad de Palermo (Sicilia).



"Sé dónde está la tumba perdida de Cleopatra", ha dicho. Y la información que ha ido recabando le conducen a un lugar preciso: a un ambiente subterráneo, a unos metros de profundidad, excavado en el terreno a la sombra de las imponentes ruinas del templo Taposiris Magna, un lugar funerario a casi 30 kilómetros de Alejandría en Egipto.

De ser cierto los datos, se trataría del mayor hallazgo arqueológico del siglo, incluso “más importante que la tumba de Tutankamón”, según Hawass. Y es que Cleopatra, la última reina de Egipto, no solo es trascendental en el desenlace de la historia del mundo antiguo, también ha sido celebrada por el arte y el cine.



Pero hay más. El arqueólogo cree que al lado de la reina estaría enterrado Marco Antonio, su gran amante, que habría compartido con ella el declinar de la dinastía Ptolemaica, cuando cayó bajo el control de la Roma imperial de Octavio. "Espero encontrar sus tumbas pronto. Creo que fueron sepultados juntos". "Estamos muy cerca de descubrir la localización precisa de la tumba, estamos en la buena dirección. Sabemos exactamente dónde tenemos que excavar".



Hawass, además, asegura que el sepulcro se localiza en unas galerías subterráneas, de muy difícil acceso, que estarían inundadas por culpa del lago que hay en las cercanías del derruido templo. En declaraciones recogidas por ABC, ha dicho que "se trata de un lugar funerario monumental digno de realeza, muy importante; no es un lugar funerario cualquiera. Y aquí han aparecido muchos elementos que se refieren a Cleopatra. En definitiva, no puede ser un sitio dedicado a personajes ordinarios, sino solamente a los más altos dignatarios".



El siguiente paso es liberar de agua la zona para poder llevar a cabo las excavaciones, un trabajo que ya se viene organizando.

