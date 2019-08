"Perú es el país más fuerte en Dota 2 en todo Latinoamérica" | ENTREVISTA

[Esta entrevista fue publicada el día 18 de junio, en el marco de la clasificación de Infamous Gaming al The International 2019]



Steven Vargas, más conocido como 'Stinger', nació en Arequipa y tiene 21 años. Es un chico normal que se dedica profesionalmente al Dota 2, uno de los videojuegos más populares en nuestro país. En los últimos días, él y su equipo, Infamous Gaming, clasificaron al The International 2019, el campeonato más importante de Dota 2 en el mundo.

No es desconocido que los eSports se están asentando como una de las industrias más lucrativas a nivel global. Solo por dar un ejemplo, el The International 2019 repartirá más de 33 millones de dólares (la cifra sigue creciendo) en premios a todos sus participantes.

[ - Mundial de Dota 2: Cuatro datos sorprendentes sobre The International 2019]

[ - Mundial de Dota 2: The International 2019 | ¿Cómo le fue a Infamous Gaming en su debut?]

[ - Dota 2 | Las mejores jugadas de la historia del videojuego | VIDEOS]

En el Perú, uno de los juegos con más presencia es Dota 2. El multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) consigue semana a semana miles de espectadores a través de plataformas de transmisión como Twitch o Facebook Live.

Los jugosos premios, junto a la idea de ser referente a nivel mundial, impulsa día a día a miles de jóvenes a ser parte de los eSports. Uno de ellos es Steven Vargas, pro-player nacional que clasificó junto al equipo Infamous Gaming al The International 2019, el máximo torneo de Dota 2, luego de vencer a paiN Gaming, equipo brasileño que era considerado como el más fuerte en la región en los dos últimos años.

Así fue la victoria de Infamous Gaming que le aseguró un cupo en el The International:

A propósito de la clasificación de 'Stinger' y de Infamous Gaming, el diario El Comercio conversó con el deportista electrónico sobre sus expectativas para el The International 2019, el Dota 2 en el Perú o sobre cuán necesaria es la disciplina para triunfar en los eSports.

— ¿Cómo fueron tus inicios en Dota 2?

Yo empecé a jugar Dota cuando tenía 13 o 14 años. Todo fue gracias a mi hermano, con él me inicié. Jugábamos en las cabinas de Internet de mi barrio con otras personas. Yo no tenía muchos amigos de mi edad, salvo los del colegio, y cuando mi hermano salía a jugar, yo lo acompañaba. De esa forma terminé jugando Dota, que era lo que todos jugaban.

— ¿Cómo te iniciaste en el mundo profesional del Dota 2?

En las cabinas de mi barrio, empecé a destacar por mi habilidad. Poco a poco fui creciendo hasta que un día fui incluido en el equipo del Internet. Yo solo tenía 15 años.



Tiempo después, conocí a Juan Carlos Tito 'Vann' Carrizales, un jugador que ahora es un gran amigo. En una ocasión, hubo un torneo online que premiaba con una 'gaming house' en Lima, Vann y yo terminamos ganándolo. De esta forma, empezamos a jugar y después de unas semanas el equipo Not Today contrató a mi amigo pero a mí no. Ahí es cuando yo me regreso a Arequipa. Tiempo después, los chicos de Not Today me llamaron.



Steven Vargas, más conocido como 'Stinger', en una partida con su equipo. (Foto: Infamous Gaming/Facebook) Agencias

— ¿Cómo ingresas a Not Today?

Yo llego a Not Today por recomendación de 'Vann'. Ellos ya me habían visto jugar un poco y dijeron "está bien, hay que traerlo en reemplazo de 'Mazoku'", pues él no podía viajar a Estados Unidos. Cuando viajé, vi a jugadores que antes solo sabía de ellos por videos. Eso me motivó a mejorar, ya no estaba compitiendo localmente, sino a nivel internacional.

— ¿Tus papás te apoyaron?

Al comienzo, mis padres me dijeron que no le veían mucho sentido. Ellos no sabían, estaban preocupados de que si yo podía vivir de los eSports o si me debía dedicarme a los estudios. Al final, terminé convenciéndolos.

Ahora me apoyan bastante, saben de los torneos en los que estoy participando y todo. Están al tanto de mi carrera en los eSports. Al inicio hubo temor, ellos no sabían del tema. Pero ahora es diferente.

— ¿Cómo te sentiste en la última partida, antes de clasificar al The International, el campeonato de Dota 2 más importante del mundo?

Antes de jugar la final, yo estaba emocionado. Tenía la seguridad y confianza de que podíamos ganar, ya sabíamos cómo jugaba paiN Gaming. Finalmente, ganamos. Aunque no creí que hubiese tanta diferencia, fue un 3 a 0.



'Stinger' junto a sus compañeros de Infamous Gaming (exintegrantes del Team Anvorguesa). (Foto: Infamous Gaming/Facebook) Agencias

— ¿Fue un sueño clasificar al The International?

Sí, yo estuve deseando clasificar al Ti hace mucho tiempo y recién ahora se da. Ya venía intentándolo hace tres años. Igual, siento que hay mucho por hacer, no solo es clasificar, eso es un paso más, pero la meta es ganarlo, llevarme a casa un Ti y ser un equipo de máximo nivel. Una vez que ganas un Ti ya no sé qué más puedes ganar.

— ¿Cuáles son tus expectativas para este The International?

Lo estuve conversando con el equipo y deseamos estar en el top 6, lo que sería muy bueno para nosotros y para la comunidad. Las personas se enterarían de que en Perú hay talento y que sí se puede.

Infamous Gaming clasificó al The International 2019. (Foto: Infamous Gaming/Facebook) Agencias

— Hablando sobre tu equipo, ¿cómo así Team Anvorguesa se unió a Infamous Gaming?

Luego del torneo Starladder, llegó la oferta de Infamous Gaming. Ellos querían que nosotros jugásemos bajo su nombre. Al final vimos que esa era la mejor opción. Como Infamous es una organización profesional, mientras que en Team Anvorguesa éramos solo un grupo de amigos reunidos.

— Eso abunda en el Perú, jugar desde nuestras casas. Pero, ¿el número de organizaciones profesionales está aumentando, cierto?

Sí, las organizaciones están aumentando. Antes, en tema de competencias, solo habían dos equipos fuertes que llevaban mucha diferencia con los otros. Ahora, los más fuertes son cuatro o hasta cinco, ya no te puedes confiar. La competencia creció.

— Ahora hay más jugadores dedicados, como también organizaciones. ¿Qué opinas de los eSports en Perú?

Desde mi punto de vista, todavía no están muy activos. Podrían crecer mucho más. Puede haber una liga que ayude a que los jugadores se desarrollen y compitan entre ellos. Actualmente, me parece, solo hay una, pero para que crezcan los eSports rápido deberían haber más ligas o torneos, a nivel nacional o Sudamérica.

— ¿Se puede vivir de los eSports?

Sí, eso es algo que ya se está viviendo. Trabajar en los eSports, ya sea como jugador, comentarista o caster. En mi opinión, esto incluso va a crecer más y mucha más gente va a vivir de esto conforme vayan pasando los años. Yo vivo solo de los eSports. Antes era más difícil. Ahora con todo lo que han avanzado los eSports sí se puede, incluso para los que no cuentan con un nivel tan alto.



— ¿Qué diferencia hay entre el Perú y otros países de la región en cuanto a Dota 2?

En el Perú, el Dota 2 es lo más jugado. La cantidad de gente que lo practica es mucho más y, justamente, por eso es que aquí hay más talento, salen más jugadores con habilidad. El único país que se nos puede acercar un poco es Brasil, que también tiene buenos jugadores. Sin embargo, Perú es el país más fuerte en Dota 2 en todo Latinoamérica.



Steven 'Stinger' Vargas luego de quedar en el Top 4 en el World Electronic Sports Games 2016. (Foto: Archivo personal) Agencias

— ¿Cómo ves la escena de eSports en Perú en unos años?

Si es que empiezan a crearse más ligas, habrá más jugadores profesionales buenos. Ahora todo está en manos de las organizaciones, que empiecen a formalizar a los equipos y jugadores. También a inculcar la disciplina. No todos los jugadores son disciplinados y no todos se lo toman en serio. Hay talento, pero al no ser disciplinados no avanzan. Para jugar contra otros equipos es necesario tener ciertos valores como respeto, compromiso o disciplina.

— ¿Tú crees que eso ha mejorado en los últimos años?

Sí, la comunidad dotera -no necesariamente players- se ha dado cuenta que algunos jugadores se han quedado atrás por la falta de compromiso. Los profesionales que se mantienen a primer nivel mantienen una disciplina, que justamente eso hace la diferencia.

— ¿Qué nos podrías decir sobre tus planes a futuro?

Uno de mis objetivos es llegar a los mejores torneos del mundo como uno de los equipos más fuertes. Que la gente sepa quiénes somos. Ese es mi plan, ser un equipo de primer nivel y tener muchas chances de ganar un The International. Esto es algo progresivo, finalmente.

— ¿Qué le podrías recomendar a las personas que quieran iniciar una carrera en los eSports?

Yo les diría que estudien, que no solamente jueguen y se manden al competitivo de Dota 2. Estudien el juego, que pregunten sus dudas. Siempre habrá alguien que sabrá más que tú del cual tú puedas aprender algo, incluso los que juegan menos tiempo. Si quieres mejorar, debes prepararte e invertir muchas horas.

Es difícil destacar, requiere dedicación y también sacrificar otras cosas, como el tiempo que pasas con tu enamorada, por ejemplo.

DATO:

- Dota 2 es un videojuego para computadora que se puede descargar completamente gratis a través de la plataforma de Steam.

Síguenos en Twitter: