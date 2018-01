Apple perderá millones por culpa de sus baterías

Apple verá bastante reducido sus ingresos por las ventas de sus iPhone este año debido a la crisis de la batería de sus equipos. Según un análisis de la firma de inversión Barclays Capital, el lío podría costarle a la firma 16 millones de unidades en 2018.

El pasado 20 de diciembre, la compañía tecnológica confesó que su sistema operativo iOS ralentizaba el desempeño de sus celulares viejos para contrarrestar los problemas con la duración con la batería de litio.

Este procedimiento, que en un primer momento se pensó para ahorrar batería, terminó siendo más caro para la firma de la manzana, que no solo tuvo que pedir disculpas, sino que se vio en la obligación moral de ofrecer un descuento de 50 dólares en la compra de baterías nuevas.

Según el comentado análisis, se estima que el 10% de personas con un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y SE optará por reemplazar sus baterías por US$29 en vez de comprarse un teléfono nuevo. El resultado se traduce en unos 16 millones de unidades menos por vender, lo que en cifras equivale a 10.300 millones de dólares en pérdidas.

Este año no será el mejor para Apple. Si bien la firma ha anunciado que la próxima actualización de su sistema operativo brindará a los usuarios información sobre el desempeño de la batería, aún hay mucho camino por recorrer antes de que puedan recuperarse totalmente del impase.



