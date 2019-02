Galaxy S10 | Versión Plus del nuevo celular de Samsung costará US$ 999,99

El miércoles 20 de febrero, Samsung presentó su nueva gama de celulares Galaxy S10, que a su vez conmemora el décimo aniversario de la serie Galaxy en el mercado. Se trata de la línea de teléfonos inteligentes de alta gama más avanzada de la compañía

Este año, la surcoreana no esperó, como venía siendo habitual, el Mobile Word Congress de Barcelona (MWC), evento que reúne a las principales firmas del sector, para realizar el lanzamiento de su “buque insignia”, sino que adelantó su presentación una semana y la llevó a cabo en San Francisco, California.

Samsung anunció es esta ocasión que ofrecerá su smartphone en tres versiones: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Galaxy S10E. Se trata de una evolución prudente pero solida del S9, tanto en prestaciones como en diseño.

El nuevo concepto elimina casi la totalidad de los bordes y aprovecha al máximo el 93,1% de la pantalla para mejorar la experiencia al ver películas, jugar videojuegos o disfrutar de cualquier aplicación.

El modelos S10 Plus está equipado con cinco cámaras, dos frontales y tres traseras, incorporando estas últimas un gran angular de 16 MP y 123 grados para realizar fotos mucho más amplias. Las otras dos cámaras traseras cuentan ambas con 12 MP, mientras que las cámaras delanteras se esconden en un discreto agujero, dejando atrás al notch.

Una de las características más llamativas de las nuevas funciones de estos teléfonos es la opción de “foto sugerida”, la cual permite conseguir el encuadre perfecto en una foto cuando se enfoca un paisaje o rostro gracias a que sobre el visor aparece una especie de guía con una línea central y un punto rojo, que hay que alinear moviendo el móvil para conseguir el encuadre perfecto.

Otros dos aspectos que destacan de los nuevos Galaxy son su avanzada tecnología ultrasónica en su sensor de huella y su batería predictiva. La novedad del primero de estos aspectos es que ahora está alojado debajo de la pantalla frontal y no cuenta con botón físico, funciona al crear un "molde" tridimensional de la yema del dedo mediante ondas sonoras para identificar al usuario y permitir así su desbloqueo. La batería, por otro lado, es capaz de predecir los hábitos de uso y adaptarse a ellos para ampliar la autonomía del smartphone, y, además, puede convertirse en un cargador inalámbrico que sirve para alimentar otros móviles y wereables compatibles.

Una de las particularidades de los #GalaxyS10 es que pueden servir como battery pack, para cargar otros dispositivos y otros smartphones. #Unpacked cc @SomosElComercio pic.twitter.com/lPLRUd5JsO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 20 de febrero de 2019

Los equipos estarán disponibles a partir del 8 de marzo y tendrán un costo de US$999,99 para el S10 Plus, US$899,99 para el S10, y $749,99 para el S10E.

►Samsung Galaxy S10 Plus



Pantalla: 6,4 pulgadas Dynamic AMOLED

Cámara principal triple: 12 MP +12 MP + 16MP

Cámara frontal doble: 10 MP + 8 MP

Procesador: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855

Batería: 4.100 mAh

Memoria interna: 1 TB/ 512 GB / 128 GB

RAM: 12/8/6 GB

Sistema operativo: Android 9 Pie con One UI

Lector de huellas bajo la pantalla.



►Samsung Galaxy S10



Pantalla: 6,1 pulgadas Dynamic AMOLED

Cámara principal triple: 12 MP +12 MP + 16MP

Cámara frontal: 10 MP

Procesador: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855

Batería: 3.400 mAh

Memoria interna: 512 GB / 128 GB

RAM: 8 GB

Lector de huellas bajo la pantalla

Android 9 Pie con One UI



►Samsung Galaxy S10E



Pantalla: 5,8 pulgadas Dynamic AMOLED

Cámara principal doble: 12 MP + 16MP

Cámara frontal: 10 MP

Procesador: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855

Batería: 3.100 mAh

Memoria interna: 256 GB / 128 GB

RAM: 8 GB / 6 GB

Lector de huellas bajo la pantalla

Android 9 Pie con One UI

