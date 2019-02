ANÁLISIS | Evaluamos el PSmart 2019 de Huawei [VIDEOS]

Este es formalmente el primer smartphone que me toca evaluar este año. El PSmart 2019 de Huawei es un equipo que se ubica en el segmento de teléfonos de gama media Premium. ¿Qué le ofrece al usuario? Buen desempeño y un trabajo interesante en las cámaras. A continuación repasaremos los puntos a favor y en contra de este interesante equipo.



CONFIGURACIÓN

El PSmart 2019 que ya se comercializa en nuestro país tiene las siguientes especificaciones técnicas:



Dimensiones: 155,2 mm x 73,4 mm x 8 mm. Peso: 160 g

Pantalla: 6,21” IPS LCS, resolución de 1080 x 2340 píxeles. Ratio: 19,5:9.

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie)

Procesador: Kirin 710 (12 nm), GPU de ocho núcleos (cuatro de 2.2 GHz Cortez A73 y cuatro de 1.7 GHz Cortex A53).

Memoria RAM: 3GB.

Almacenamiento interno: 32 GB (64GB), expandible hasta 512 GB (vía microSD).

Cámara principal: Doble sensor, uno de 13MP, f/1,8, PDAF; y el segundo de 2MP para la profundidad. Flash LED, HDR, Panorama y graba videos a 1080p@30 fps.

Cámara frontal: 16 MP, HDR y grabación de video a 1080p@30fps.

Batería: Li-Ion 3.400 mAh, carga rápida de 5V/2A 10W.

Otros: conexión microUSB 2.0, USB on-the-go, Radio FM, GPS, Bluetooth 4.2, sensor lector de huellas, acelerómetro, sensor de proximidad, brújula.

DISEÑO

El PSmart 2019 es muy interesante. Cuando te dicen que un equipo tiene la parte trasera de plástico, puedes pensar que no se trata de un equipo muy sofisticado. Este nuevo dispositivo de Huawei es de los que tiene el plástico como uno de sus principales materiales… ¿Cómo? Vidrio en la parte frontal, plástico con acabado lustroso. Así es este smartphone. La parte plástica tiene una apariencia a cerámica.

A primera vista tiene un estilo interesante, tiene un aire Premium y tiene mucha similitud con los diseños de sus hermanos de gama alta. En el PSmart 2019 lo que sobresale es la pantalla. Los bordes reducidos hacen que la pantalla gane más predominancia. En la parte frontal, otro aspecto que llama la atención es el notch. Sí, este smartphone trae un notch en forma de gota en la parte central y superior de la pantalla, sobre la cámara frontal… que si no se quiere tener, se puede configurar para completar el borde.

Y en la parte trasera –pese al plástico- es donde más similitudes encontramos con los smartphones de gamas superiores de Huawei. Los bordes redondeados, las cámaras dobles están, sobre el lado izquierdo, ubicadas una encima de otra y debajo de esta el flash LED. En el medio de la parte trasera está el sensor de huellas digital. Después, nada más.

¿Entonces? A mi entender, el diseño es atractivo, ergonómico, que calza bien en la mano, sobrio. No soy fan del notch, pero como en otros dispositivos se puede anular. Otro punto en contra: pese a ser plástico, es delicado. Con el uso normal, llevando el smartphone en el bolsillo –sin llaves ni monedas en el mismo sitio- puede empezarse a rayar. Lo bueno es que –como sucede en otros dispositivos de Huawei- este PSmart 2019 trae una carcasa de goma que puede servir como primer paso para asegurar el equipo.

Me olvidaba: en un detalle que me parece muy particular, el PSmart 2019 tiene el LED indicador en el borde inferior de la pantalla. Teniendo en cuenta el conector microUSB en la parte inferior, el LED de este smartphone está tirado hacia la izquierda y es de color verde. Otra más: trae conector Jack de 3,5mm.

DESEMPEÑO

Este PSmart 2019 tiene una pantalla alargada que –a mi entender- muestra bien los colores, aunque quizás le hace falta un poco más de brillo y, sobre todo, cuando está bajo el sol. Es agradable para la visualización de videos en streaming, de fotos, de grabaciones. Lo mismo pasa con las aplicaciones y otros programas. La pantalla de este smartphone ofrece ángulos de visión correctos.

El smartphone usa como sistema operativo la versión 9 del Android (Pie) con la capa de personalización EMUI 9.0.1. De acuerdo al fabricante, este es el primer dispositivo de gama media que incluye inteligencia artificial en su funcionamiento. Claro, en donde el usuario se da más cuenta de esta nueva tecnología es en las cámaras principales.

Si bien el PSmart 2019 es muy fluido en general, en algunos momentos llegué a sentir ‘lags’, pero fue en el salto entre aplicaciones (sobre todo cuando Facebook estaba involucrada). Una cosa que me llamó la atención también es que el EMUI no me pareció tan intrusivo. Punto a favor.

Así como pasa con otros smartphones de Huawei, se incluye esta herramienta tan útil que es el optimizador de sistema, que ayuda a mantener el PSmart 2019 en buenas condiciones.

La unidad que tuve a prueba era de 32GB de almacenamiento interno, sin embargo las que estarán en comercialización para el público son de 64GB. En lo personal, con este smartphone la memoria interna me fue suficiente. Otro tema que no hay que pasar por alto: la temperatura. Cuando se requiere un mayor trabajo sobre todo gráfico, el equipo calienta un poco pero no llega a extremos.

El PSmart 2019 tiene tres capas de seguridad: el PIN, el sensor de huellas digitales y el reconocimiento facial. El sensor trabaja muy bien y es efectivo. En el caso del reconocimiento facial no es tan preciso, pues requiere mucho de una buena iluminación. Sin dudas, la opción a emplear en este smartphone es el sensor. Además: tiene Radio FM, pero no tiene NFC.

CÁMARAS

Las cámaras son uno de los principales atractivos del PSmart 2019. Las principales son dos, una de 13MP más una de 2MP, que sirve solo para el tema de la profundidad. Su funcionamiento es muy bueno, lo esperable para un smartphone de esta gama. Con buenas condiciones de luz, las imágenes son buenas aunque tiende a saturar un poco el color. El efecto de desenfoque es más que correcto, trabaja muy bien los bordes. El modo retrato da buenos resultados.

Esto es algo que he conseguido con el #PSmart2019 en los últimos días pic.twitter.com/LS5P1IMPRk — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 6 de febrero de 2019

El modo Inteligencia Artificial de este smartphone no viene activado por defecto. En el PSmart 2019 se tiene que encender de manera manual y esto no solo hará que el equipo decida qué configuración adoptar para aprovechar mejor las condiciones de iluminación, sino que reducirá el peso de la foto a 8MP y su tamaño a una proporción 4:3. Una más: el menú de opciones en la app nativa de la cámara es muy similar a la que traen los smartphones de gamas más altas.

El modo noche de este smartphone no llega a igualar el trabajo de, por ejemplo el P20 Pro o el Mate 20 Pro, pero hace un muy buen trabajo. Igual, este PSmart 2019 necesita unos cuatro segundos para captar la imagen y aprovechar cualquier rastro de luz para componer una buena toma. Este es, sin dudas un diferencial muy interesante para tomar en cuenta. (En el tuit de abajo te doy la pista: las fotos de la izquierda fueron tomadas con el Psmart 2019)

La cámara frontal del PSmart 2019 no desentona. Quizás muestra un poco más pálidos los colores y en funciones como el modo retrato no es tan precisa, pero en los resultados finales no son decepcionantes. Las cámaras de este smartphone son un atractivo.

Pero no todo es color de rosa. En el modo video hay una importante deuda: el PSmart 2019 no cuenta con estabilizador. Ni óptico, ni electrónico. Esto quiere decir que cuando el usuario decida hacer grabaciones con este smartphone deberá confiar muy bien en su pulso o usar una montura con estabilizador para que las tomas no salgan tan movidas.

Y aquí hay un adelanto de algunos videos con el #PSmart2019 pic.twitter.com/40qAhIi2IZ — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 6 de febrero de 2019

BATERÍA

En cuanto a la batería, este smartphone ofrece 3.400 mAh que son suficientes. El PSmart 2019 en uso intenso puede ofrecer más de 20 horas de autonomía, con más de 6 horas de pantalla. Viene con sistema de carga rápida, y en menos de dos horas ya tienes la batería recargada desde 0 a 100%.