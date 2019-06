MÓVILES | Informe expone los principales problemas de usuarios de la región

Más de 2.000 usuarios de Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, fueron encuestados para un informe encargado por HMD Global –el actual fabricante de los teléfonos Nokia- para conocer cuáles son los problemas más recurrentes en sus smartphones con los que se encuentran y cuáles son las necesidades básicas para mejorarlos.



“Encargamos este informe por nuestra necesidad de entender a los consumidores y conocer cuáles son sus necesidades principales. Una vez que logremos entender lo que ellos necesitan, será mucho más fácil para nosotros entregarles smartphones que se adecuen a lo que buscan. Lo que queremos es estar alineados a los usuarios”, indica a El Comercio Juan Olano, director de Portafolio de HMD Global para Américas.

Juan Olano, de HMD Global para Américas, indicó que este tipo de reportes les sirven para atender las necesidades específicas de los usuarios de smartphones. (Foto: HMD Global)

--PROBLEMAS MÁS FRECUENTES--

De acuerdo con la investigación el 72% de los usuarios de la región consideran que su principal preocupación con respecto al uso de smartphones es que éstos se vuelven obsoletos en un periodo muy corto. Lo que se conoce como obsolescencia programada. Para el 67% de peruanos este es un problema muy importante. Por otro lado, el 80% de los encuestados a nivel regional coincidieron en que esto se puede convertir en un problema a futuro afectando no solo a usuarios, sino a los fabricantes y al medio ambiente.

¿Cuáles son los principales problemas que se le encuentran a estos smartphones? Para el 48% de los encuestados los principales problemas son el bajo rendimiento de la batería y la reducida capacidad de almacenamiento del dispositivo. Para el 35% es sean demasiado lentos, para el 28% que se recalienten demasiado y para el 19% que el equipo empiece a lucir “viejo” en cuanto al diseño. Solo el 9% de los encuestados siente preocupación porque su dispositivo quede a merced de amenazas de seguridad.

Para los encuestados peruanos, el 48% indicó que principal problema es la duración de la batería; el 47% dijo que era el poco almacenamiento interno del equipo; para el 41% era el tema del recalentamiento; y el 37% se refirió a la lentitud en la realización de tareas. Finalmente, para el 18% un gran problema es que los equipos se ven desgastados y para el 12% que los smartphones tengan un software desfasado.

--ACTUALIZACIÓN Y SEGURIDAD--

Estos dos temas son importantes para los usuarios de la región. De acuerdo con el estudio encargado por HMD Global, el 97% de encuestados quiere recibir en sus smartphones actualizaciones de seguridad de manera regular; mientras que el 98% considera que estas actualizaciones evitarán que sus dispositivos se hagan más lentos en el tiempo. En el caso de los encuestados peruanos, el 93% quiere recibir constantemente parches de seguridad y actualizaciones para combatir y protegerse del ataque de virus informáticos.

“Se trata de un modelo de negocio que ha sido adoptado por gran parte de la industria. Los desarrollos del software son costosos y por no invertir dinero en actualizaciones prefieren que los equipos mantengan versiones antiguas, haciendo a los smartphones vulnerables. Esta es una de las principales razones por las que se cree que Android es un sistema operativo inseguro, pero es porque hay muchos equipos desactualizados. Esto frustra al usuario”, comenta al respecto Olano.

--OTRA VISIÓN DEL PROBLEMA--

En conversación con este Diario, Juan Olano indicó que desde que retomaron la venta de equipos Nokia con sistema operativo Android han reinterpretado la obsolescencia programada: no debe ser la industria la que decida cuándo se debe renovar sus smartphones, sino que la decisión debe ser del usuario.

“Un ejemplo claro es el caso de nuestro Nokia 3: un smartphone lanzado en febrero del 2017, que se vendió en el Perú bastante bien, pero que ya no lo vendemos. Acabamos de actualizar su sistema operativo a Android Pie 9. Consideramos que tenemos una responsabilidad con los consumidores y tenemos que seguir entregándoles las actualizaciones que les prometimos. Ese equipo vino con Android Nougat 7. Las actualizaciones que le hemos dado han permitido que los usuarios accedan a diversas innovaciones desde la interface hasta en inteligencia artificial. Si al final se hace la comparación del desempeño del equipo con su sistema operativo original y la actualización que acaba de recibir se notará una mejora sustancial. Nosotros promovemos que el equipo mejore con el tiempo. En resumen, vamos en contra de la obsolescencia programada”, recalca el vocero de la empresa europea.

Al ser interrogado sobre la importancia de tener un smartphone con hardware actualizado para poder interactuar de manera adecuada con las nuevas versiones del sistema operativo y de las diferentes aplicaciones, Olano consideró que se trata de una de los mitos creados por los fabricantes para justificar su modelo de negocio de renovación constante.

“Si vemos a muchos de los competidores en el segmento de nuestro Nokia 3 notaremos que los otros dispositivos no han recibido ninguna actualización. Es por eso que sus usuarios notan la degradación del desempeño y las aplicaciones de terceros no encontrarán las funcionalidades que necesitan de las nuevas versiones del sistema operativo, y que obviamente una versión antigua de Android no tiene. Nosotros al ofrecer parches y actualizaciones de manera periódica logramos que se optimicen los recursos del smartphone, como lograr un mejor rendimiento de la batería o de la pantalla o el mejor manejo de las apps en segundo plano. Sabemos que todo está interconectado: el hardware y el software. Por eso buscamos ofrecer construcciones solventes, con buenos materiales que soporten el desgaste por el uso. Queremos que los usuarios de Nokia se sientan orgullosos de tener un equipo con buen diseño, de buenos materiales y con el software siempre actualizado”, concluye.