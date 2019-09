WhatsApp Web: ¿Crees que te han hackeado tu cuenta? Descúbrelo aquí con este TRUCO

El servicio de mensajería WhatsApp y su versión de escritorio WhatsApp Web siguen tomando medidas de seguridad informática. Ello se ve con el cifrado de extremo a extremo para que solo el usuario y receptor puedan ver lo que es enviado. Sin embargo, todavía existen maneras de que una cuenta pueda ser hackeada.

Una de las formas en que una cuenta de WhatsApp puede ser hackeada es por medio de versiones no oficiales de la aplicación que aparentan ser la red social. Descargando estos programas puede existir el robo de información, por eso es importante verificiar que tu aplicación sea la original.

Otra forma que pueden hackear tu cuenta es vía WhatsApp Web. De acuerdo con TechTIPPR, si alguien tuvo acceso a tu celular por unos segundos, puede escanear tu código QR y así acceder a tus mensajes.

No obstante, te puedes dar cuenta de este hackeo comprobando las conexiones a WhatsApp Web que tienes abiertas desde la app. Si ves una que no reconoces accede a Configuración / WhatsApp Web / Escritorio / Cerrar todas las sesiones.

Es importante considerar distintas maneras de aumentar tu seguridad en WhatsApp, esto es establecer una contraseña para entrar y no dar tu teléfono a personas que no conoces, señala TechTIPPR.

También están las formas obvias para darte cuenta si te están espiando tu WhatsApp como encontrar mensajes sin notificaciones que aún no has leído, horarios que no coinciden con tu última conexión, imágenes o fotos que no enviaste.

WhatsApp Web: dos simples pasos para silenciar a los contactos más insoportables

En WhatsApp Web hay dos métodos para silenciar un contacto.



En el primero se necesita que el usuario entre en la Información del contacto. Para ello se debe pulsar sobre las opciones que están en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí aparecerá la foto, nombre y descripción de la persona, así como los archivos y enlaces compartidos.

Debajo de ese apartado se puede ver el botón Silenciar.

La otra manera es más sencilla. Solo se tiene que hacer clic derecho en el mouse encima del contacto que se desea silenciar. Ahí se abrirá un menú donde se puede ver la opción de silenciar debajo de Archivar Chat. Ahí se pulsa en Silenciar y listo.



Si queremos recuperar las alertas, se puede entrar otra vez pulsando el botón derecho del mouse y seleccionar cancelar silencio.

Con información de: El Comercio / El Universal - México