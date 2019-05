Los diez videojuegos gratis de Nintendo Switch que no te puedes perder | VIDEOS

La consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch, cuenta con diez títulos imperdibles para todos los gamers. Cada mes se estrenan diferentes videojuegos con precios mayores a los S/. 200 generalmente. Sin embargo, desde El Comercio sabemos que no todos los jugadores están dispuestos a gastar altas sumas de dinero en estas entregas, por lo que la opción de juegos gratuitos cobra mayor importancia.

La eShop (tienda virtual) de Nintendo ofrece diversas opciones en cuanto a videojuegos (free-to-play) se refiere. Para encontrarlos, solo es necesario acceder a ella mediante el menú principal y poner en el buscador 'juegos gratis'. Allí encontraremos una variedad significativa de títulos.

Cabe destacar que tener una cuenta de Nintendo es un requisito para adquirir estos juegos, la creación de esta es gratis. Además, claro está, de contar con la consola actualizada y con una conexión de Wifi.

La oferta de videojuegos gratuitos en Nintendo no es comparable a la de PC, por ejemplo, pero sí encontraremos títulos pertenecientes a variados géneros como el battle royal, de rol, shooters, entre otros.

Es importante recalcar que los títulos al ser propiamente gratis no requerirán una suscripción Nintendo Online para jugar el mutijugador.

Sin más, aquí te presentamos los diez videojuegos gratis de Nintendo Switch que no te puedes perder:

▶︎ Fortnite

El popular battle royal se encuentra disponible en la eShop Store y actualmente es uno de los títulos más jugados en todo el planeta. Fortnite pertenece al género de los battle royal y consiste en el enfrentamiento de 100 usuarios de manera simultánea. Cada jugador aparece en el mapa y se debe encargar de encontrar armas y materiales de construcción para acabar con los enemigos.

La obra de Epic Games también se encuentra gratis en PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS, Android y no podía faltar en la Switch. El título cuenta con diversos modos de juego como enfrentamientos por dúos, escuadrones o en solitario. Constantemente Epic Games actualiza el videojuego.

No se necesita suscripción a Nintendo Online para jugar en multijugador.

El tráiler de Fortnite:

▶︎ Paladins

Este juego fue desarrollado por Hi-Rez Studios y Evil Mojo Games y pertenece al género de los hero-shooters multijugador. Las partidas son enfrentamientos entre dos grupos de cinco integrantes cada uno. Los jugadores pueden escoger entre 40 personajes. Cada "héroe" tiene habilidades únicas y diferentes, lo que aumenta la estrategia necesaria para la victoria.

Paladins tiene puntos similares a videojuegos de paga como Overwatch. Ambos títulos pertenecen al género hero-shooter y para jugar el multijugador no se necesita la suscripción de Nintendo.

Acá el tráiler de Paladins:

▶︎ Pokémon Quest



En 2018, durante el anuncio de Pokémon: Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, The Pokémon Company también dio información sobre un título completamente diferente: Pokémon Quest. Este videojuego del género acción y aventura también está disponible en iOS y Android.

El estilo del juego es muy similar a la propuesta de Minecraft, básicamente por la construcción de todos sus personajes en cubos. En Pokémon Quest nos encontraremos en la isla Rodacubo, un pequeño paraje habitado por los pokémon de la región de Kanto como Eevee, Rattata o Squirtle.

Acá el tráiler de Pokémon Quest:

▶︎ Dawn of the breakers

El título fue desarrollado por el estudio japonés CyberStep y pertenece al género de acción en 3D, también está disponible para PC y Android. En la historia principal, nos ubicamos en el Japón de la actualidad, allí los jugadores se enfrentan a unos enemigos conocidos como "Ghouls".

En Dawn of the breakers tomaremos el papel de un estudiante de secundaria que tiene problemas de amnesia y que, además, es parte de un grupo de superhéroes conocido como los "Breakers". En toda la trama tendremos que mantener una doble vida.

Para los interesados, el videojuego contiene un modo historia y uno multijugador (solo para pasar la misión principal junto a un amigo).

Aquí el video del juego:

▶︎ Brawlhalla

Un videojuego multijugador de lucha tipo Super Smash Bros pero en 2D y con un estilo de dibujos animados. En Brawlhalla encontraremos más de 40 personajes (en la versión completa la cual sí tiene costo) y podremos jugar en diversos escenarios.

Cada semana, hay un nuevo héroe disponible que podemos usar para conseguir victorias. Asimismo, las transacciones en este juego nos permiten comprar otros personajes y elementos cosméticos.

El juego enfrenta a 8 jugadores en su modo principal; no obstante, posee dos modos extras en los que los usuarios pueden comenzar luchas en 1 vs. 1 o 2 vs. 2.

Te dejamos el tráiler del animado videojuego de peleas:



▶︎ Warframe

Un shooter en tercera persona. Se lanzó originalmente en 2013 para PC pero debido a su gran éxito comercial terminó aterrizando para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. A través de los años ha ido ofreciendo a los usuarios una gran cantidad de contenido que se actualiza constantemente.

El juego está ambientado en un planeta lleno de bestias, ninjas saltarines y mazmorras ocultas. La personalización de armas, trajes y otros elementos cosméticos es uno de los puntos fuertes de Warframe.

Y como es costumbre en los juegos free-to-play, las microtransacciones nos permiten comprar elementos cosméticos para nuestro personaje.



Acá el tráiler de Warframe:

▶︎ Fallout Shelter

Los creadores de la saga de Fallout, Bethesda, tienen un título free-to-play para PS4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch y PC; este se llama Fallout Shelter y en este juego de estrategia seremos los encargados de cuidar un refugio subterráneo postapocalíptico. Como también tendremos la responsabilidad de enviar a personas de nuestra comunidad a recolectar comida o buscar materiales.

En Fallout Shelter seremos responsables de lidiar con las relaciones interpersonales de los integrantes del refugio.



Te mostramos su tráiler en español:

▶︎ Arena of Valor

Un MOBA al puro estilo de League of Legends pero para Nintendo Switch. Con más de 10 millones de descargas en Google Play Store, el título desarrollado por la compañía china Tencent Games incursionó en la consola híbrida de Nintendo. Arena of Valor consiguió en 2017 ganar el premio a mejor juego del año en la tienda virtual mencionada.

Arena of Valor nos ofrece partidas en 5 vs. 5, 3 vs. 3 o 1 vs. 1, como también se ha visto en otros MOBA's como Dota 2, por ejemplo. Asimismo, el juego de Tencent Games tiene una cantidad de 35 personajes disponibles para la elección, cada uno tiene ataques especiales y dependerá mucho la victoria de la partida de qué tan bien escojamos.

Aquí el tráiler:

▶︎ GALAK-Z: Variant S

Un RPG de acción creado por el estudio 17-Bit. GALAK-Z: Variant S combina elementos de rol con los de combate espacial. Por lo que encontrarás una aventura en medio del universo muy entretenida. El juego nos da la opción de usar una nave y un robot gigante, justamente con este último (y gracias a su espada láser) nos enfrentaremos al enemigo principal: el malvado Barón.

GALAK-Z: Variant S es un juego con animaciones en 2D y cuenta con microtransacciones, estas nos permitirán comprar elementos cosméticos para nuestro robot gigante. Además, 17-Bit coloca retos diarios para los jugadores.

Acá el tráiler:

▶︎ Stern Pinball Arcade

Un pinball para Nintendo Switch. Stern Pinball Arcade mantiene la clásica estructura de los pinball: evitar que la bolita caiga en un foso utilizando dos barras. El juego fue desarrollado por FarSight Studios y patrocinado por Stern Pinball, una compañía que crea máquinas de pinball en la actualidad.

Además, para que la experiencia de cada jugador sea distinta, Stern Pinball Arcade cuenta con una cantidad enorme de pistas. Por lo que encontrarás niveles con logos conocidos (como Harley-Davidson) o franquicias ('Star Streek').

Te dejamos el tráiler para que recuerdes el popular pinball:

