Dota 2 | Las razones del fracaso de su juego de cartas Artifact

Por Guillermo Silva Alvarado



Artifact, el videojuego de cartas basado en la mitología de Dota 2, ha perdido en tan solo 3 meses cerca del 98% de sus jugadores, según indican registros de SteamDB (herramienta de medición de datos de la plataforma de juegos de Steam).

Hasta el cierre de esta nota, el juego contaba con un promedio máximo de 1.183 jugadores por día. Esto luego de un pico de 60.740 usuarios el día de su lanzamiento.

- [Shaggy no estará en Mortal Kombat 11]

- [Apex Legends vs. Fortnite | Similitudes y diferencias?]

- [Jump Force, el videojuego que junta a los máximos peleadores del mundo anime]

Artifract es un videojuego de cartas desarrollado por Richard Garfield, creador del famoso juego de cartas Magic the Gathering, y Valve, desarrolladora de memorables juegos como Half Life, Counter Strike o el propio Dota 2, del cual toma toda su historia. Sin embargo, esta “fórmula del éxito” no logró retener a los jugadores ¿Qué pasó? Te lo contamos a continuación.

► Artifact | ¿A quiénes está dirigido el juego?

Artifact fue anunciado en agosto de 2017 durante el The International 7 (Torneo más importante de Dota 2). Un año después, entregó accesos a la beta del juego en el TI8. Esto deja muy claro que el público al que iba dirigido eran los propios jugadores de Dota 2, lo cual resulta lógico considerando que el propio juego se vende como: Artifact The Dota Card Game from Valve.



Aquí aparece el primer error. Dota 2 es un MOBA (Massive Online Battle Royale) gratuito. Sin embargo, Artifact tiene un costo de 20 dólares solo por el juego, ya que la adquisición de las cartas y mazos pueden llegar a sumas superiores a los 120 dólares. Si bien este tipo de precios es recurrente en los JCC (juego de cartas coleccionables), la comunidad 'free to play' de Dota 2 no tiene las mismas costumbres de consumo.

► Una pobre publicidad

Si bien Valve se ha caracterizado por dejar que sus videojuegos hablen por sí mismos y no invertir en publicidad, el usuario de JCC requería una aproximación diferente. Considerando que la poca publicidad de Artifact fue transmitida a través del mismo juego de Dota 2 (videos obligatorios y personajes dentro del mismo juego), no es de extrañar su poca popularidad en los jugadores de cartas más asiduos.



Por si fuera poco, desde el pasado diciembre, el canal oficial de comunicación de Artifact en Twitter, @PlayArtifact, no tiene actividad alguna. Esto solo resta puntos al buscar incentivar a nuevos jugadores.

► Un mercado ya establecido

El usuario de este tipo de juegos invierte una gran cantidad de dinero para poder adquirir las mejores cartas o mazos, por lo que pedirle que cambie de juego y volver a invertir, resulta por lo menos tedioso. Sobre todo, si consideramos la gran trayectoria de su competencia: Hearthstone, GWENT e incluso el propio Magic The Gathering, juegos con una comunidad ya establecida.

► ¿Es el fin de Artifact?

Si se tratase de otro título en la industria, es probable que los desarrolladores hubiesen tirado la toalla. Sin embargo, este es el primer trabajo de Valve luego de 5 años por lo que estamos seguros de que no se rendirán tan fácilmente. Aún queda el anunciado torneo por Gabe Newell, jefe de Valve, que contará con un premio de 1 millón de dólares y las necesarias actualizaciones entre las que podría haber un modo 'free to play' en los archivos del juego.



Es importante destacar que a pesar de su poca cantidad de usuarios, Artifact sigue siendo apoyado por las empresas en cuanto a escena competitiva se refiere. Noxfire League acaba de anunciar una liga con un premio de 30.000 dólares.



Síguenos en Twitter: