Live Gamer Ultra GC553 | Analizamos la capturadora que te permite transmitir en 4K | REVIEW

Transmitir en vivo videojuegos es el presente y futuro. Plataformas como Twitch, Youtube o Facebook tienen herramientas que te facilitan las transmisiones en vivo. O hasta Play Station 4 o Xbox One te permiten transmitir gracias a sus aplicaciones nativas, aunque con límites. Sin embargo, si uno cuenta con una consola y quiere compartir su partida con personas de manera profesional, ¿cómo transmito?

La Live Gamer Ultra GC553 es uno de los últimos productos que ha presentado AVerMedia a la comunidad de videojugadores. Este dispositivo te permite grabar en 4K (cuatro veces 1080p) a 30 fotogramas por segundo (FPS) o a 1080p a 120 FPS. Además, también cuenta con la tecnología de High Dynamic Range (HDR); es decir, gracias a un software la capturadora te permite mostrar imágenes de alto rango dinámico.

Las características que presenta la Live Gamer Ultra GC553 son poderosas, pero, ¿su rendimiento será el adecuado a la hora de las pruebas? A continuación, nuestro análisis:

▶︎ Interior de la caja

La Live Gamer Ultra GC553 incluye cinco elementos en su caja de presentación: la capturadora, un cable HDMI 2.0, un cable USB con entrada 3.1 tipo C a entrada tipo A, una tarjeta con el programa PowerDirector 15 y un manual con instrucciones en varios idiomas. La caja, asimismo, en la parte exterior tiene una imagen del dispositivo de transmisión y características.



▶︎ Ficha técnica

La Live Gamer Ultra GC553 cabe en una mano. Su pequeño tamaño y sus dimensiones son las adecuadas para no molestarnos a la hora de las pruebas. Además, las resoluciones que permite grabar o transmitir son variadas, pues si uno cuenta con una computadora no muy potente, podrá seleccionar la resolución más baja.

Aquí te dejamos las especificaciones:

Ficha técnica de la Live Gamer Ultra. (Captura de pantalla: AVerMedia) Agencias

La Live Gamer Ultra GC553 cuenta con una resolución máxima de 4k (3840×2160 píxeles) a 60 fotogramas por segundo con HDR en modo traspaso. Si bajamos un poco el tamaño podremos aumentar la cantidad de FPS que aparecerán en la pantalla: 1440p a 144 FPS o 1080p a 240 fotogramas. Todos los juegos pesados que corramos en nuestra computadora irán perfecto en esta capturadora. Ojo, solo en la opción de traspaso, es decir, sin transmitir en vivo o grabar.

En el caso de transmisión o captura, la máxima resolución que podremos obtener de la Live Gamer Ultra GC553 es 4K a 30 fotogramas por segundo, también con HDR. Con las mismas calidades que en modo traspaso, a excepción de 1080 píxeles a 240 FPS.

▶︎ Diseño

La Live Gamer Ultra GC553 mantiene el estilo minimalista de AVerMedia. La captura es rectangular y tiene unas dimensiones de 11 centímetros de largo, un ancho de 6,5 y un alto de 2,5. Su peso es de 116 gramos, lo que la convierte en una herramienta muy portable y nada molestosa.

El color principal de la Live Gamer Ultra es negro. Además, en los laterales y parte superior tiene aberturas para la ventilación. A esto se le agrega que en la parte superior se alcanza ver un entramado color rojo metálico y un led que muestra cuando la capturadora está funcionando. Este diseño tiene características del estilo gaming actual.

Te dejamos fotos de la Live Gamer Ultra GC553

La Live Gamer Ultra GC553 tiene dos puertos HDMI y uno USB 3.1 tipo C. (Foto: Julio Melgarejo) Agencias

La instalación no fue muy complicada, pues al tener pocas entradas y no contar con botones físicos todo se hizo intuitivo. Solo se debe conectar el televisor mediante el cable HDMI que viene en la caja a la capturadora, la consola también se conecta a esta vía HDMI pero con nuestro cable y, finalmente, la computadora se conecta a la Live Gamer Ultra con el cable USB 3.1 tipo C. Un detalle que no gustó, y que puede cambiarse, es que el cable USB 3.1 tipo C que trae la capturadora tiene en su otro extremo una salida tipo A, actualmente el número de laptops gamers que solo tienen entrada USB 3.1 tipo C está aumentando, pues este tipo de conexión es más veloz.

Así debe ser la instalación:

La capturadora debe ser un puente entre la consola y la PC. (Captura de pantalla) Agencias

Lo bueno de contar con un cable HDMI es que la capturadora es compatible con Play Station 4, Xbox One y Nintendo Switch, las principales consolas del mercado.



▶︎ Software

El programa que se usará para transmitir en vivo o grabar es RECentral. Para acceder a este tendremos que ir a la página principal de AVerMedia y escoger nuestra capturadora, para luego proceder a descargar el programa. Cuando tengamos abierto el programa tendremos dos opciones para grabar o transmitir: el multi-mode y single mode. El primero es el modo más recomendado si quieres compartir en vivo tu partida, pues te permite agregar varias opciones a la transmisión; como cámaras, micrófonos, textos, imágenes o videos precargados. Mientras que el single mode solo te permite capturar la pantalla del juego, pero sin ningún elemento extra.

RECentral está disponible para Microsoft Windows 10, 8, y 7; en el caso de Mac, también hay dos versiones disponibles: para el sistema operativo Mojave y Hight Sierra. Sin embargo, la optimización para ambos sistemas operativos de RECentral es completamente diferente.

La versión para Mac presenta varios límites como la opción de grabar solo con la resolución de 1080 píxeles y a 60 cuadros por segundo en el multi-mode. No podremos contar con el HDR. Mientras que en el single mode, sí podremos transmitir en 4K. Asimismo, en el caso de que deseemos usar audífonos por Bluetooth no podremos hacerlo; ya que esta versión de AVerMedia no lo permite.

Las versiones de RECentral para Mac y Windows son diferentes. La capturadora ha sido orientada para el gaming desde PC. Sin embargo, pudieron haber optimizado su versión para Mac.

Desde RECentral podremos modificar el tamaño del video o la calidad del audio. Las opciones son variadas y la interfaz es sencilla. Te mostramos cómo es:

Interfaz del programa RECentral con el videojuego Fortnite. (Captura de pantalla) Agencias

▶︎ Rendimiento

La Live Gamer Ultra GC553 puede llegar a transmitir y capturar a unas resoluciones impresionantes. Sin embargo, para ello requiere una computadora o laptop de gama alta. En el caso de que se desee transmitir a una resolución de 1080 píxeles a 60 cuadros por segundo un ordenador de gama media podrá hacerlo. Pero, si se desea sacar provecho de esta capturadora lo mejor es tener una computadora con un procesador y tarjeta de video de última generación. Esto excluye en gran medida a las computadoras pertenecientes a gamas bajas y algunas de la gama media.

Asimismo, la calidad de la transmisión también dependerá de la banda ancha de Internet (con más de 4 megas de subida se podrá "streamear" sin problemas). Si tenemos un Internet lento no podremos conseguir transmitir en 1080 píxeles y, menos, en 4K. Mientras más calidad se desee de la transmisión o grabación, mejor equipada deberá estar la computadora.

Hicimos algunas pruebas con el videojuego Fortnite:

La capturadora grabó con gran fluidez. (Captura de pantalla) Agencias

En nuestras pruebas, una velocidad de 8 megas no fue suficiente para mantener estable una transmisión. Mientras que la captura de video y grabación fueron completamente estables y fluidas. Las pruebas se hicieron con computadoras de gama media con los sistemas operativos de Windows y Mac. Y las consolas que se utilizaron fueron la Play Station 4 y Nintendo Switch. Durante las transmisiones también observamos que no hubo caídas de frames (fotogramas).

Un detalle negativo de la Live Gamer Ultra es que no cuenta con una entrada extra para micrófonos o memorias externas como sí tiene su hermana capturadora Live Gamer Portable. Esto nos obliga a utilizar los puertos de nuestra computadora. Asimismo, tampoco tenemos la posibilidad de usar un dispositivo de almacenamiento externo sin necesidad de una PC.

▶︎ Conclusiones finales de la Live Gamer Ultra GC553

Es una de las capturadoras más completas del mercado. Su desempeño en captura o transmisión en PC es de las mejores. Sin lags o caídas de fotogramas. No obstante, la banda ancha que tengamos será de vital importancia. Pues si tenemos un Internet que es compartido en casa y no es de alta velocidad, sufriremos. Asimismo, necesitaremos una computadora de gama alta para transmitir en 4K a 30 cuadros por segundo, las gamas bajas y ciertas gamas medias no podrán transmitir esas resoluciones.

El rendimiento en Mac no ha sido óptimo y queda claro que AVerMedia se enfocó en el gaming de PC. Además, para el sistema operativo de Apple, solo se podrá grabar o transmitir en un máximo de 1080 píxeles en el multi-mode, justamente el modo que permite agregar cámaras y texto.

Otro punto negativo es la ausencia de puertos extra, ya que esto nos obliga a depender absolutamente del computador. Y, también, la imposibilidad de conectar dispositivos de almacenamiento externo.

▶︎ Lo bueno

- El funcionamiento es fluido y no tenemos caídas de frames.

- La captura HDR se ve natural.

- Graba en 4K en el modo single y llega a los 120 cuadros por segundo en 1080 píxeles.

- Viene con un programa de edición gratis

- El software RECentral es intuitivo y sencillo

▶︎ Lo malo

- No tiene puertos extra para dispositivos de almacenamiento externo o para micrófonos

- Captura en 4K a 60 fotogramas por segundo solo está disponible en el single mode

- Mala optimización para Mac

DATO:

La Live Gamer Ultra GC553 se puede conseguir a través de tiendas online de Estados Unidos por un precio de US$ 200. En el Perú, su costo es de 831,66 soles.

