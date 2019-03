One Piece: World Seeker | La historia del nuevo videojuego protagonizado por Monkey D. Luffy

One Piece regresa al mundo de los videojuegos. El nuevo título protagonizado por el pirata de goma Monkey D. Luffy se estrenará a nivel mundial el 15 de marzo próximo para Play Station 4, Xbox One y PC (a través de Steam). El videojuego fue desarrollado por Ganbarion y Bandai Namco será el encargado de distribuirlo.

Asimismo, Bandai Namco publicó un nuevo tráiler con más detalles sobre la historia principal del videojuego de mundo abierto. A continuación, los detalles principales y el tráiler cinematográfico de One Piece: World Seeker completamente subtitulado:

Los Mugiwara, nombre con el que se conoce a la banda de Luffy, estarán atrapados en Prison Island, una pequeña isla ubicada en el Nuevo Mundo. Esta fue casi destruida por la Guerra y está siendo reconstruida bajo el control del Gobierno Mundial.

Agregado a ello, justo en el cielo de Prison Island, se encuentra la Prisión del cielo, esta es dirigida por el marine Warden Isaac, un poderoso y tecnológico soldado. En el inicio del video, se ve cómo Luffy es atrapado y sus compañeros van a rescatarlo. Según confirmó Bandai Namco, conforme se vaya explorando la isla aparecerán nuevos desafíos y grandes enemigos por vencer.

Te mostramos cómo es Warden Isaac:

Warden Isaac es el enemigo de Luffy en este videojuego. (Captura de pantalla) Agencias

En este videojuego de mundo abierto tomaremos el papel de Luffy y lucharemos contra grandes enemigos de la historia principal como el Almirante en Jefe Akainu Sakazuki o el ex almirante Aokiji.

One Piece: World Seeker contará con la presencia de todos los nakamas (compañeros) de Luffy como el espadachín Roronoa Zoro, el chef Sanji, la navegante Nami, el médico Chopper, el mecánico Franky, la arqueóloga Nico Robin, el francotirador Ussop y el músico esqueleto Brook. Un detalle es que todos los integrantes de la banda del sombrero de paja tendrán sus voces originales del anime.

A su vez, otros personajes de la historia original de One Piece también aparecerán, como es el caso de Sabo, el hermano de Luffy.

Aquí una foto de Luffy y su hermano:

Sabo y Luffy se encontrarán en One Piece: World Seeker. (Difusión) Agencias

Además, este título contará con nuevos personajes para darle peso a la historia principal como la joven Jeanne o el director de la prisión Warden Isaac.

DATO:

One Piece: World Seeker saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 15 de marzo para Play Station 4, Xbox One y PC (a través de la tienda virtual de Steam). El precio de pre compra de One Piece World Seeker en Steam es de S/. 200,00.

