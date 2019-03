PlayStation Now | El 'Netflix de los videojuegos' de Sony ya está disponible en varios países

Jugar a los clásicos títulos de Play Station 2, 3 o 4 en tu computadora, sin discos físicos, ahora es una realidad. PlayStation Now, 'el Netflix de los videojuegos', lo hace posible gracias a su servicio de videojuegos por streaming que ya está disponible en varios países como Estados Unidos, España, Francia o Italia.

El servicio fue anunciado por primera vez por Sony en el evento de tecnología Consumer Electronics Show (CES) 2014. Allí presentó el demo de la plataforma probando God of War Ascension, Beyond Two Souls, Puppeteer y The Last of Us. Paulatinamente PS Now ha ingresado a diversos mercados a nivel mundial.

[-PlayStation Classic | Cuatro razones que marcaron su fracaso]

[-PlayStation 5 | Todo lo que debes saber de la futura consola de Sony]

A continuación, todo lo que tienes que saber sobre el 'Netflix de los videojuegos':

¿Cómo funciona PlayStation Now?

Este servicio de suscripción trabaja a través del streaming. Es decir, PS Now brinda un catálogo de más de 600 títulos a todos sus usuarios por Internet, allí, cada persona podrá decidir qué quiere jugar. Un sistema similar al de Netflix, solo que en lugar de películas, videojuegos.

PS Now está disponible para Play Station 3, Play Station 4 y PC. En el caso de las consolas de la empresa japonesa solo se debe actualizar el sistema operativo, mientras que para computadora se debe descargar un programa desde la página web de Sony.

Para acceder a al servicio de videojuegos por streaming de Sony en PC solo se debe ingresar a la página de PlayStation:

PS Now se puede jugar desde PS3, PS4 y PC. (Captura de pantalla) Agencias

Los juegos que ya están disponibles para PS Now pertenecen a las consolas de Play Station 2, 3 o 4 y se alojan en la nube de Sony. No será necesario comprar los títulos en físico ni descargarlos independientemente por la Play Station Store.

Sony recomienda una banda ancha de Internet mínima de 5 Mbps. Sin embargo, lo mejor es contar con una velocidad mucho mayor. Otra opción es conectar el cable de Internet a nuestra consola u ordenador y no usar la conexión inalámbrica.

¿Cuánto cuesta la suscripción de PlayStation Now?

Así como Netflix o Spotify, PS Now es un servicio de streaming pagado. Los usuarios que quieran acceder a esta plataforma podrán pagar mensualmente o anualmente. Los pagos se hacen a través del sitio web de PlayStation.

En los países de Europa en los que está disponible el PS Now, el precio por mes es de 14,99 euros y el coste anual es de 99,99 euros. Mientras que en Estados Unidos, por mes vale US$ 19,99 y por año US$ 99,99.

Luego de actualizar el PlayStation 4 aparecerá una aplicación de PlayStation Now en nuestro menú, desde allí podremos comprar la suscripción:

PlayStation Now está disponible en algunos países de Europa como España, Francia, Alemania, Italia o Portugal. (Captura de pantalla) Agencias

Si deseas conocer cómo funciona el servicio antes de pagarlo, PlayStation brinda la opción a los usuarios de una semana de prueba. Solo se debe usar la aplicación de PS Now en la PS4 o computadora y escoger la versión de prueba. Ojo, una vez finalizada la semana, automáticamente se cobrará el primer mes.

¿Cómo juego en PlayStation Now en mi PS4?

Play Station brinda a los jugadores dos formas de utilizar los videojuegos: por transmisión o descarga. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas.

En primer lugar, por transmisión podremos jugar sin la necesidad de descargar el videojuego, lo cual nos beneficia si nuestra consola no cuenta con espacio disponible. Sin embargo, la calidad del streaming estará limitada a los 720 píxeles y, en ciertos juegos, tendremos que esperar varios minutos para acceder al videojuego en sí. Esto se produce por la cantidad de gente que intenta acceder a un solo título, usualmente en los videojuegos más populares como Mortal Kombat o Bloodborne. Los servidores de PS Now podrían mejorar conforme pase el tiempo.

Red Dead Redemption fue un título lanzado para Play Station 3 y es uno de los juegos más populares del servicio de streaming de Sony:

PlayStation Now fue anunciado en 2014 durante el evento de tecnología CES. (Captura de pantalla) Agencias

En segundo lugar, podremos jugar mediante la descarga. Esta opción solo está disponible en Play Station 4 con los juegos de esa consola y los de PS2. Los usuarios de PC o PS3 no podrán descargar los videojuegos y se limitarán a jugar vía streaming. Gracias a la descarga, evitaremos los excesivos tiempos de carga en algunos juegos para acceder al servidor y podremos disfrutar de la resolución nativa del juego, no nos limitaremos a los 720 píxeles.

Te dejamos el video de la presentación del PS Now:

¿Cómo utilizo el PlayStation Now en computadora? ¿Y sus requerimientos mínimos?

Como te mencionamos, para usar el PS Now en Play Station 3 o 4 solo basta con actualizar el software del sistema. En el caso de computadora, se debe descargar un programa desde Sony. No hace falta contar con una Play Station 4 o 3 para utilizar el PS Now en nuestro ordenador.

Por ahora, la plataforma de videojuegos de Sony no está disponible para Mac. Sony no ha dado más información sobre si en un futuro su servicio por streaming estará listo para las computadoras de Apple.

La versión de PS Now en computadora por ahora solo funciona mediante la transmisión de videojuegos desde la nube, no tendremos la opción de descargarlos y jugarlos sin conexión.

Asimismo, Sony recomienda utilizar un mando Dualshock 4 para no perder las funciones del touchpad. Sin embargo, otros controles genéricos o de Xbox (tanto la versión del 360 como del One) también funcionan con PS Now.

Te dejamos los requerimientos mínimos de la versión de computadora:

PS Now funciona en el sistema operativo Windows 7 y Windows 10. (Captura de pantalla) Agencias

¿Qué juegos están disponibles en PlayStation Now?

Sony ha confirmado a más de 600 títulos de PS2, PS3 y PS4 para su plataforma PS Now. De esa gran cantidad de videojuegos, más de 250 son exclusivamente de Play Station 4, la consola de última generación de la empresa japonesa. En ellos se encuentran diversos títulos aclamados por la crítica como Bloodborne, Red Dead Redemption, The Last of Us o God of War 3.

Aquí una foto de PS Now:

Así es la interfaz de PS Now. (Captura de pantalla) Agencias

Además, videojuegos clásicos de la anterior generación de consolas como Bioshock, Fallout New Vegas, Fallout 3, Silent Hill o Devil May Cry 4 también estarán disponibles.

El catálogo de juegos se actualiza cada mes, agregando diversos títulos para los suscriptores.

Te dejamos una captura de la gran cantidad de videojuegos que hay en PS Now:

Sony confirmó más de 600 títulos para su servicio de Play Station Now. (Captura de pantalla) Agencias

¿Puedo utilizar el PS Now sin tener la suscripción PlayStation Plus?

Sí, no es necesario que los usuarios de PS Now posean la suscripción Plus. Si los jugadores desean jugar el modo solitario o multijugador del algún título no requerirá la suscripción de conexión a internet de PlayStation Plus.

¿En qué países está disponible PS Now?

PS Now desde su lanzamiento a nivel mundial en 2014, la lista de países que pueden acceder a este servicio se ha incrementado. El pasado 12 de marzo, la lista de países que pueden usar esta plataforma por streaming se ha aumentado.

Te contamos de qué países se trata: Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

Actualmente, PS Now no está disponible de manera oficial en Perú ni en otros países de la región. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro. Lamentablemente, Sony aún no ha hecho anuncio alguno sobre ello.

Si deseas conocer más sobre qué es PlayStation Now, te dejamos el video que hizo PlayStation España:

DATO:

PS Now es una plataforma de videojuegos por streaming de la empresa japonesa Sony. El valor de la suscripción en Europa es de 14,99 euros por mes y 99,99 al año. Mientras que en Estados Unidos, su precio es de US$19,99 al mes y US$99,99 por año.

Síguenos en Twitter: