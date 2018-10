Sony confirma el desarrollo del PlayStation 5

Una nueva generación de PlayStation podría llegar, así al menos lo ha señalado el CEO de Sony Kenichiro Yoshida en una entrevista con el portal Financial Times. "En este punto, lo que puedo decir es que es necesario tener un hardware de siguiente generación", destacó. Sin embargo, el gerente no hizo mención a su posible nombre ni explicar qué forma tomará el futuro equipo.

Se cree que, en relación con sus posibles características, esta nueva consola sea una respuesta al exitoso formato híbrido que tienen la Nintendo Switch y la Xbox Scarlett. El equipo de la firma Microsoft tiene dos ediciones, una consola de mesa y tipo ‘streaming’, que permitirá jugar dos títulos mediante transmisiones es imágenes.

No obstante, Financial Times reporta que sus fuentes han mencionado que la próxima consola “podría no representar un gran cambio en el PlayStation 4, y que la arquitectura fundamental podría ser similar”.

Ante ello las dudas surgen si la próxima consola será de una generación nueva o una continuación de la actual PlayStation 4. De ser la primera opción, se espera que salga a la luz recién el año 2020 o quizá 2021, dependiendo del énfasis que ponga Sony para presentarla.

Por el momento, los usuarios pueden seguir disfrutando de la PS4 y de inmensa diversidad de videojuegos que existen en esta consola.