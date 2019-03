¿Cuántos años tienen Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner y sus otras hermanas?

Las Kardashian–Jenner son las mujeres más conocidas del planeta. Su apellido es ya casi un emblema en Estados Unidos. A estas alturas todos saben quiénes son Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian. Ellas son capaces de convertir en oro todo lo que tocan y las decenas de empresas que dirigen son prueba de eso. Sus nombres son los más buscados en Google y parte de su fama se debe a su reality show “Keeping up with the Kardashian”, que se estrenó hace 12 años, cuando las menores del clan eran apenas unas niñas.

La popularidad para esta familia llegó cuando un video íntimo de Kim fue publicado en Internet y esto les dio la oportunidad de protagonizar su primer reality en el 2007, que hasta este momento sigue siendo uno de los programas más seguidos en Estados Unidos y diverso países.

Desde ese momento, las hermanas Kardashian–Jenner han logrado sumar muchos dólares en sus cuentas de banco y todo es debido a su trabajo, empresas y sin duda la cantidad de escándalos en las que han estado involucradas. Han pasado muchos años desde que se estrenó el programa, así que en esta nota te contaremos la verdadera edad de cada una de las famosas y la cantidad de fortuna que han logrado sumar.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian saltó al mundo del espectáculo en el 2007, cuando se hizo público un video íntimo de ella y su ex pareja Ray J. La mujer demandó a la productora que estaba difundiendo las imágenes, ganó el juicio y le pagaron US$ 5 millonea. Desde ese momento se hizo famosa y lanzó su propio reality show junto a su familia.



La estrella de E! no perdió la oportunidad y comenzó a crear cientos de empresas, actualmente tiene 38 años, está casada con el rapero Kanye West y tienen tres hijos. Hoy en día tiene una fortuna de US$ 300 millones.



2. Kylie Jenner

La menor del clan Kardashian es la más adinerada de todas. Con tan solo 21 años, Kylie Jenner se ha convertido en la empresaria y la más joven millonaria del mundo. Actualmente tiene una fortuna de US$ 900 millones.



3. Kendall Jenner

Kendall Jenner es la tercera modelo mejor pagada del mundo y con tan solo 23 años tiene un valor neto de US$ 18 millones. Participa en las pasarelas más destacadas y como todas las hermanas también recibe dinero del reality.

4. Khloé Kardashian

Khloé Alexandra Kardashian, conocida como Khloé Kardashian, es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y modelo estadounidense. Tiene 34 años, está casada con Tristan Thompson y tiene un hijo. Ella tiene un patrimonio valorizado en US$ 40 millones.

5. Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian tiene 39 años y ha ganado la mayor parte de su patrimonio neto, estimado en 35 millones, a través del reality. La mayor de las Kardashian no solo aparece como un personaje más en "Keeping Up with the Kardashians", sino que también actúa como productora ejecutiva. Es la única hermana Kardashian que ha ido a la universidad. Se graduó en la Universidad de Arizona en 2002, mucho antes que el huracán Kardashian empezase.