Farruko recibe tres años de libertad condicional por caso de tráfico ilegal de dinero

El reguetonero puertorriqueño Farruko se salvó de pasar sus días en la cárcel. A esta decisión llegó un juez, quien determinó que el cantante, luego de haberse declarado culpable de tráfico ilegal de dinero, sólo deberá cumplirá tres años de libertad condicional y someterse a diversos test para comprobar que no consume drogas.

De esta forma, se desestimó el pedido de la Fiscalía que había solicitado 16 años de prisión efectiva para el artista.

Tras conocer la noticia, Carlos Efrén Reyes Rosado, su verdadero nombre, agradeció a Dios y a sus seguidores el haber recuperado su libertad para dedicarse a lo que tanto ama: cantar.

Pero ¿cómo se inició este caso que envolvió al reguetonero? Te lo contamos a continuación:

Farruko ingresa dinero ilegal a Puerto Rico

El caso se remonta al 3 de abril de 2018 cuando Farruko escondió US$51.802 para ingresarlos a Estados Unidos, pero fue arrestado en el aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico. El dinero estaba oculto en su equipaje y en la suela de sus zapatos.

En esa oportunidad, el cantante, quien retornaba a su país procedente de República Dominicana, habría llenado el formulario migratorio de Aduanas indicando que el dinero en efectivo que llevaba no sobrepasaba los US$ 10.000; sin embargo, al momento de pasar revisión, le encontraron un monto superior.

Debido a esta situación, Farruko estuvo detenido alrededor de 24 horas, antes de ser liberado bajo una fianza de US$ 100.000. Él debía permanecer con un grillete, como parte de las condiciones que dictó el juez por no haber declarado el dinero en cuestión.

La justicia de Estados Unidos no lo soltó

Desde que fue detenido, la defensa del cantante pidió en varias oportunidades que le quiten el grillete por buen comportamiento y al haber cumplido las exigencias del juez; sin embargo, su solicitud fue desestimada.

Para ello, sus abogados señalaron que en una reciente presentación, el cantante no tuvo permiso de entrar a Canadá por tener el grillete, pero esta versión fue desmentida por el juez, quien dijo que el músico no había solicitado el permiso para presentarse en ese lugar.

Farruko se declara culpable

El conocido cantante se declaró culpable de mentir a las autoridades federales sobre su caso, por lo cual le pidió a la Corte Federal de Puerto Rico cambiar su declaración.

Y así fue. El abogado de Farruko, Allan Rivera Fernández, solicitó el cambio de moción; tras ello, el juez que lleva su caso programó una audiencia para inicio de marzo pasado en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

Libertad condicional

Después de varios meses de este caso, un juez ordenó la libertad condicional de tres años para el cantante puertorriqueño.

Ante ello, el artista agradeció a su salida del Tribunal por haber recuperado su libertad. “Agradecido con Dios. El fiscal fue súper flexible. Tomó en cuenta muchos factores que son realidad, de que no soy lo que mucha gente cree que soy […]. Fue más lo que aprendí y que me benefició que lo que me trajo en contra […] Me siento arrepentido de lo que hice y estoy aquí para asumir las consecuencias como todo un caballero. Sirvo mejor afuera que estando adentro”.

Habla el juez

Tras la decisión, el juez que determinó darle esta medida al cantante dijo que el dinero incautado no era producto de narcotráfico y que el artista proviene de una familia trabajadora y que nunca había tenido problema con la justicia.

¿Quién es Farruko?

Farruko es conocido como un intérprete de reggaetón y trap que en 2012 estuvo nominado a un Latin Grammy al mejor álbum de música urbana.