Instagram: Carla Tello y el actor Junior Silva se casaron en secreto en Las Vegas

Junior Silva y Carla Tello se casaron en una ceremonia secreta en Las Vegas. La pareja, que hizo público su romance en San Valentín de 2019, hizo el anuncio en Instagram, donde compartieron fotografías de la ceremonia.

"Este amor ha sido muy fuerte y, conforme pasaron los días, me di cuenta que no quiero estar un día sin poder verla, sin darle un beso y decirle todo lo que siento por ella. Es por eso que viajamos juntos e hicimos algo que hasta ahora consideramos una locura", escribió el actor, recordado por su participación en "Al fondo hay sitio" en su cuenta de Instagram.

"Pero créanme que ha sido uno de los días más perfectos de mi vida. Me casé (con todas las de la ley) con mi compañera, con la mejor persona, con la que me provoca mirar y no dejar de ver nunca", cuenta Junior Silva sobre su matrimonio con Carla Tello.

La pareja anunció que tenían una relación amorosa el Día de San Valentín del 2019. "La mejor cita de San Valentín : Ella, mi chica. No necesito pedir más. Eres lo máximo, ¿sabes? Carla Tello ", fue el mensaje que escribió en Instagram el conocido actor.

Por su parte, Carla Tello también publicó dos fotografías de su matrimonio con el actor peruano. "Ya no me molesto cuando me dicen señora", escribió la periodista en Instagram tras su enlace.