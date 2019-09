Kristen Stewart contó los malos momentos de su relación con Robert Pattinson

Era 2008 cuando la película "Crepúsculo" y su posterior saga acaparaba la atención de miles. Sus entonces jóvenes estrellas disfrutaban del éxito que no volverían a tener en mucho tiempo. Kristen Stewart y Robert Pattinson, protagonistas de la cinta, se convirtieron en referentes para miles de jóvenes que presenciaron el mejor momento de su fanatismo cuando ambos se convirtieron en pareja en la vida real.

Sin embargo, no tardaría mucho para que toda la ilusión de los flamantes novios se convirtiera en un infierno para ambos y para sus seguidores. El asedio de la prensa y las malas decisiones de los recordados Bella Swan y Edward Cullen acabaron con su relación definitivamente en el 2013.

Años después, Kristen Stewart y Robert Pattinson se pronunciaron sobre el fin de su relación en varias oportunidades. Este año, la actriz volvió a hacerlo, pero esta vez para confesar los malos momentos que pasó al lado de su excompañero.

En entrevista con la revista Harper's Bazaar, Kristen Stewart admitió que la falta de experiencia en manejar un noviazgo público les jugó una mala pasada. "Cuando Rob y yo estábamos juntos, no teníamos ningún ejemplo a seguir. Se nos quitó mucho, tanto así que decidimos no hablar sobre el tema, porque era algo nuestro", afirmó.

Kristen y Robert en Crepúsculo. (Foto: Difusión)

En el 2016, Kristen Stewart ya había declarado la presión que Robert Pattinson y ella sentían por parte de los medios. En aquella entrevista con The New York Times, ella contó que "la gente quería tanto que Rob y yo estemos juntos que nuestra relación se convirtió en un producto. Ya no era la vida real y era asqueroso para mí (...). No quería formar parte de una historia que sirviera al entretenimiento de la gente".

Como se recuerda, Kristen Stewart y Robert Pattinson terminaron su relación de casi cuatro años (2009-2012) por la filtración de fotografías en la que se veía a la actriz besándose con el entonces director de la película que ella protagonizaba "Blancanieves y el cazador", Rupert Sanders.

Kristen Stewart y Rupert Sanders. (Foto: Difusión)

Por aquel entonces, Stewart publicó un comunicado en el que pedía disculpas a Robert Pattinson, diciendo: "Lamento profundamente el daño y la vergüenza que he causado a quienes tengo cerca y a todos a los que esto ha afectado. (Esto) ha puesto en peligro lo más importante en mi vida, la persona que más amo y respeto, Rob. Lo amo, lo amo, lo siento mucho".

La pareja retomó su vínculo sentimental en el 2012. No obstante, la reconciliación no duró mucho y ambos dieron fin a su relación en el 2013.