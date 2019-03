Camila Canicoba llora tras ser retirada del Miss Teen y le ofrece disculpas a Anyella  Grados | VIDEO

La modelo Canila Canicoba le ofreció disculpas a Anyella Grados, la actual Miss Perú, por haberla grabado sin su consentimiento cuando estaba ebria en su habitación de hotel tras acudir a una discoteca en Rioja.

"Conversé esta mañana (jueves) con Anyella, le pedí las disculpas del caso por grabarla, pero recalco que mi voluntad era otra (...) No estoy orgullosa de lo que hice, mi intención jamás fue que el video se difunda en público, mi intención fue la de reportar lo que estaba pasando, por eso mandé el video a una persona encargada de la organización del Miss Perú", declaró Canicoba en "Válgame Dios".

"Quiero que me crean, en mi mente y en mi corazón está la verdad: no tuve la mayor intención de que se filtre (el video), no lo hice para que la denigren", continuó la modelo, quien rompió el llanto al referirse a la sanción que le impusieron por haber estado también en la discoteca en la que Anyella Grados abusó del alcohol.

"Me parte el corazón (que me hayan quitado la corona del Miss Perú Teen), pero me hago dueña de mis actos", dijo la modelo de 19 años para luego romper en llanto al recordar lo orgullosa que se había sentido al representar al ganar la corona internacional representando al Perú en la competencia realizada en Brasil el año pasado.