"La usurpadora": Gaby Spanic se reencontró con su "hija" de la ficción 20 años después

"La usurpadora" es una de la telenovelas más exitosas de la cadena Televisa y la producción que hizo conocida a nivel internacional a Gabriela Spanic. Veinte años después de su final, la venezolana protagonizó un emotivo reencuentro con María Solares, la actriz que interpretó a su "hija" en la ficción.

En 1998, cuando todavía era una niña, María Solares le dio vida a Lisette Bracho, una de las hijas de Carlos Daniel Bracho, el personaje a cargo de Fernando Colunga.

Solares y Spanic coincidieron durante una obra teatral. La imagen del reencuentro fue compartida recientemente por la joven actriz.

"Hace 3 años Gaby vino a una obra de teatro en mi ciudad, logré poder saludarla al final, fue un lindo reencuentro, breve pero increíble", confesó Solares luego de publicar su imagen en su perfil de redes sociales con ella.

"La usurpadora": Así fue el reencuentro entre Gaby Spanic y la niña de la novela (Foto: Instagram)

María Solares, quien últimamente se ha venido desempeñando como youtuber en una miniserie web inspirada en la trama de "La usurpadora", recuerda con cariño a la actriz.

"Mi relación era excelente, Gaby es una persona extraordinaria e increíblemente dulce. Entre tomas me leía cuentos y jugaba conmigo juegos de mesa que mi madre llevaba para mí. Siempre me recibía con un caluroso abrazo y me explicaba que en las escenas de Paola debía de ser un poco dura conmigo, que era sólo actuación", explicó al portal.

La actriz además ha revelado en Instagram que posiblemente la invitará a participar en una parte del segmento web en el que ella actúa.