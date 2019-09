Lorena Meritano confirma romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

Lorena Meritano confirmó que sí existió una relación amorosa entre Verónica Castro y Yolanda Andrade y reveló que ambas estuvieron "muy enamoradas".

"Lo que diga Yolanda está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Yo sí sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque yo no vivía en México", reveló la actriz al programa argentino "Todas las Tardes".

►Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación tras escándalo por supuesta boda

►Verónica Castro: esto dijo la actriz mexicana sobre su boda con Yolanda Andrade

Aunque de manera ambigua, Meritano habló también de la relación que mantuvo ella con Yolanda Andrade.

"Yolanda Andrade es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Ella hizo algún tipo de alusión a eso en el programa, lo cual a mí me sorprende muchísimo. Ni te lo afirmo ni te lo desmiento. Jamás hablé de mi cama. Mi intimidad es mía", dijo la actriz.

(Ver a partir del minuto 43)

Sobre estas últimas declaraciones de la argentina, cabe destacar que en junio pasado, durante una entrevista de Lorena Meritano en el programa Montse & Joe, el cual conduce Yolanda Andrade, la conductora mexicana reveló que ambas fueron novias.

En ese momento la reacción de Lorena fue muy natural y no negó lo dicho por Yolanda, y hasta recordó, entre risas, una discusión que mantuvieron las dos cuando eran novias.

Recientemente, Verónica Castro anunció en sus redes sociales que después de 53 años en la actuación decide retirarse porque no puede con "la agresión y escarnio que en estos últimos días ha vivido", debido al escándalo en el que está inmersa por una supuesta boda con Yolanda Andrade.

"...Elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! 🙏", escribió la actriz de 66 en su cuenta de Instagram.

El pasado 3 de setiembre, Yolanda Andrade confirmó que fue Verónica Castro la mujer con quien se casó simbólicamente hace unos años, en Ámsterdam.

"Me casé con una mujer maravillosa, con una mujer divina que tú conoces, con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam, nos casamos en un momento muy bonito; no te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas". "Fue simbólico, en un momento divino", expresó en entrevista con Javier Poza.

"Fui madrastra de dos….". "A mí me gustaría que la Vero estuviera en la línea, ¿Vero, nos escuchas? sería maravilloso, en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", agregó la conductora de televisión.