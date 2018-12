"Carlton Banks" demanda a Fortnite por copiar su baile de "El príncipe del rap"

El actor Alfonso Ribeiro, recordado por interpretar a Carlton Banks en la serie de los noventa "El príncipe del rap", anunció que tomará medidas legales contra el juego Fortnite. Esto debido a que utilizan su baile para personalizar avatares.

El actor popularizó un divertido paso de baile en el que movía los brazos y piernas al son de "It's not unusual" de Tom Jones, en la serie protagonizada por Will Smith, por lo que al baile se le llamó el "Carlton Dance".

Ribeiro, quien ahora se desempeña como conductor de "America's Funniest Home Videos y Wrapped" en Estados Unidos, presentó una demanda contra Fortnite Battle Royal, de la empresa Epic Games, por vender su baile a los avatares de su juego.

La demanda del actor señala que "Epic necesita consentimiento para utilizar, mostrar, reproducir, vender o crear productos derivados basados en el baile o en el parecido a Ribeiro", según reveló TMZ.

Esta personalización para los personajes fue puesta a la venta a inicios del año por 800 paVos, monedas del juego valorizadas en 8 dólares. "Epic ha obtenido ganancias récord por el contenido descargable en el juego, sobre todo en extras como el 'Fresh Emote'. Sin embargo, Epic no ha compensado, ni siquiera ha solicitado el permiso del Sr. Ribeiro por el uso de su imagen y propiedad intelectual icónica", precisa la demanda.

Además, esta no sería la única acción del popular Carlton, ya que según una actualización de TMZ, el actor también denunciaría a la empresa 2k Games, creadores del simulador virtual de baloncesto NBA 2k19.