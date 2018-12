Facebook: Luis Miguel cumple promesa a ciudad mexicana

Luis Miguel volvió a cantar frente al público de Hermosillo, México, cumpliendo de esta manera la promesa que les hizo en octubre, cuando tuvo que postergar su show por problemas técnicos. Las imágenes del concierto del mexicano, fueron difundidas en Facebook.

En las mencionadas imágenes de Facebook, se puede ver al cantante muy sonriente, iniciando su show al ritmo de "Si te vas" y "Tú, solo tú" para luego deleitar a sus fans con varios de sus clásicos temas.

►Luis Miguel se pronunció tras ser abucheado por sus fans en concierto

​►Cuenta de Facebook de Luis Miguel fue hackeada y tuvo estas curiosas publicaciones | FOTOS

Según varios medios mexicanos los problemas de sonido volvieron a presentarse en el show del cantante, sin embargo, esto no impidió que el 'Sol' siguiera cantando.

Luego de cantar clásicos como "Un hombre busca una mujer", "Fría como el viento", "Palabra de honor", "No me puedes dejar así", "La incondicional", entre otras, Luis Miguel sorprendió al público de Hermosillo con un repertorio al ritmo del Mariachi Vargas y entonar canciones como "La fiesta mexicana", "La bikina" y "El Balajú / Huapango".

La gira ¡México por siempre! de Luis Miguel continuará a principios de 2019 por Latinoamérica. En Perú, el show del cantante será el 11 de marzo.

Este show de Luis Miguel en Hermosillo llega en medio de las últimas críticas que ha recibido el cantante por presentarse tarde a sus presentaciones y cantar en un estado aparentemente inconveniente.

Sobre estas críticas, Luis Miguel rompió el silencio y reconoció que se ha equivocado muchas veces y que ha aprendido de sus errores.

"Me he equivocado muchas veces. Es parte de la vida. Aprender de las equivocaciones y de los errores, es cierto, ¿no? Siempre hay montañas que subir y hay que bajar a los valles y volver a subir las montañas y volver a bajar a los valles porque en las montañas, de beber, no hay. Si no hay errores en una vida y no buscas las soluciones ¿pues entonces qué aprendiste? Nada. Hay subidas y bajadas", dijo Luis Miguel.