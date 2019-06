Gian Marco recuerda sus inicios musicales y envía rotundo mensaje a músicos que empiezan

Gian Marco Zignago recordó sus inicios musicales, cuando cantaba covers para un reducido grupo de público y debía promocionar él mismo sus presentaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el autor de temas como "Hoy", "Te mentiría" y"Me gusta mi soledad" narró su experiencia para que esta sirva de ejemplo a músicos que recién empiezan en el arte.

"Cuando empecé mi carrera cantaba sentado con mi guitarra en la barra de un bar (literal), sin micrófono, sin cables, a puro pulmón.Aquellas noches la gente entraba y salía sin preocuparse quien tocaba, y uno hacía lo posible para que la pasaran bien", inicia el mensaje compartido por Zignago.

"Cantaba covers, hasta que un día me animé a cantar una canción mía. Poco a poco fui añadiendo más canciones escritas por mí y empecé a darme cuenta que algunas personas repetían su visita y me pedían aquellas canciones que no conocían. Empecé los martes a las 9 p.m., luego me dieron un miércoles, hasta lograr el ansiado viernes y sábado. No había Instagram, ni Facebook, ni Twitter", añade.

"Dibujaba mis carteles a mano y los pegaba en algunas vitrinas o paredes de Barranco donde permitían hacer publicidad.

Cuando miro estas fotos y veo a tanta gente tomándose el tiempo de ir a vernos junto a mi querida banda, agradezco el día en que me atreví, el día que desperté luego de tanto soñar. Escucharlos cantar y acompañarme en cada canción es un privilegio. Anunciar conciertos y que la gente se tome el tiempo de ir a verte, es mágico", continúa.

Tras agradecer al público por haber aceptado su trabajo musical, el cual lo ha llevado a ser actualmente uno de los principales representantes de la música peruana en el extranjero, Gian Marco dirigió su mensaje a los músicos que recién se inician.

"Amigo músico que recién empiezas, no pierdas tu norte, no intentes imitar ni emular la música de nadie, se tú, no sigas el rebaño, pues estar de moda dura poco. Diferénciate de los demás, son esos los músicos que trascienden toda la vida", remarcó.

La publicación de Gian Marco Zignago supera actualmente los 18 mil Me Gusta. Sus seguidores destacan la trayectoria artística del artista nacional.

"Tú deberías representarnos en los panamericanos", "Eres grande y lo seguirás siendo, digan lo que digan algunos eres parte de nuestra cultura", "El mejor, el que canta con el corazón"; se lee entre los comentarios.