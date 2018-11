Instagram: Ella es Valerie Domínguez, la prima de Shakira que cautiva con su belleza

En los últimos días, el relativo anonimato de Valerie Domínguez Tarud, actriz, modelo y diseñadora de modas colombiana, ha ido quedando atrás. Esto, debido a unas fotografías que ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram, y que tras viralizarse han hecho que todos se pregunten en redes sociales quién es ella. Resulta que además de todo lo mencionado líneas arriba, esta mujer de 37 años es la prima de Shakira.

"Hoy vas a ser la #mujer, que te de la gana de ser. Bebe", escribió Valerie en unas de las mencionadas fotografías que ha compartido en Instagram y que son parte de una serie de imágenes en donde esta barranquillera de ascendencia libanesa y siria posa semidesnuda ante el lente del fotógrafo Andres Castro Acosta.

"Entender que en las situaciones difíciles es donde esta la oportunidad para crecer y evolucionar no ha sido una tarea tan fácil. Con el tiempo aprendí que aunque estés dentro de la tormenta tienes que tratar de verla desde afuera. Así entenderás que nunca nada es tan grave y así comprendí que la pregunta no debe ser ¿porque me pasó? Sino ¿Para que me pasó?", escribe Domínguez en otra de las imágenes tomadas por Castro.

Ganadora del "Señorita Colombia 2005", Valerie recibió el trofeo de belleza de ese año de manos de su prima Adriana Tarud Durán, ganadora del mismo certamen en 2004.

Pero este no fue el único paso de Domínguez Tarud por este tipo de concursos de belleza. También participó en el Miss Universo 2006, quedando entre las diez finalistas.

Sobre su parentesco con Shakira, Valerie Domínguez Tarud ha declarado:

"Soy pariente de Shakira por el lado de mi papá. Mi papá es sobrino del papá de Shakira".

Entre las producciones televisivas en las que Valerie ha destacado figuran: "Los caballeros las prefieren brutas", "Mujeres asesinas", "Un sueño llamado salsa", entre otras.