A diferencia de otras listas, donde se muestra el total de ganancias de los actores de Hollywood en un año, el reciente reporte de Variety muestra cuánto consiguieron las mayores estrellas con una sola película. En esa lista Daniel Craig se ubica a la cabeza.

Variety destaca que Daniel Craig recibirá US$ 25 millones de dólares por participar en la próxima entrega de James Bond, una cantidad modesta si se tiene en cuenta que la anterior entrega de la saga recaudó en todo el mundo más de US$ 800 millones.

Le sigue en la lista Dwayne Johnson, quien ganó US$ 22 millones por su trabajo en la taquillera "Rápidos y furiosos 8", película por la que el coprotagonista y productor Vin Diesel recibió US$ 20 millones.

El cuarto le corresponde a Anne Hathaway, quien recibirá US$ 15 millones por su trabajo en "Barbie", película basada en la popular muñeca de Mattel que llegará a las salas de cine en 2020. Ella empata con Jennifer Lawrence por la película "Red Sparrow". Ambas actrices han ganado el Oscar.

Vale resaltar que la lista no incluye en ningún lugar a Mark Wahlberg, quien fue el actor que más ganó en 2017, con un total de US$ 65 millones en ingresos de acuerdo a Forbes. En 2017 él se dejó ver en "Transformers: El último caballero" y "All the Money in the World".

Revisa otros nombres de los actores y actrices mejor pagados de Hollywood en la galería que abre este artículo.