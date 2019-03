Brie Larson es Captain Marvel: biografía, películas y todo sobre la actriz

Brie Larson es la actriz del momento. La ganadora del Oscar a la mejor actriz en 2015 por "Room" ha estrenado Captain Marvel, la primera cinta protagonizada por una superheroína del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Además, se prepara para convertirse en la gran estrella de la próxima etapa de este mismo universo.

La actriz estadounidense hizo su debut oficial como Captain Marvel el 7 de marzo en Perú y varios otros países del mundo, mientras que en Estados Unidos desde el 8 de marzo, y después de esta aventura reaparecerá como la superheroína en "Avengers: Endgame", donde será clave para vencer a Thanos tras su introducción en la escena post-créditos de "Avengers: Infinity War".

Larson suele responder con un rotundo "no" cuando le preguntan si tenía miedo de ser comparada con los superhéroes masculinos. Para la actriz, Captain Marvel va un paso más allá de la acción, y plantea temas como "la experiencia de ser mujer" o "la amistad femenina", pero enmendando algunos errores a los que acostumbra el cine de acción y ciencia ficción cuando se trata de una protagonista femenina.

“Lo que me pareció emocionante fue que no es una visión idealizada de la perfección, lo que la hace maravillosa son sus defectos", dijo la actriz sobre el personaje de Marvel. “Eso es lo que la hace ser tenaz, astuta, e interesante, y también la hace tragarse sus palabras, aprender a disculparse y cometer errores”, agregó.

Este no es el primer personaje exitoso de Larson. La actriz ganó el Oscar por su performance en la cinta Room, y luego fue vista en la taquillera "Kong: Skull Island". Ahora, para saber más sobre la actriz estadounidense, sigue leyendo esta nota.

Biografía de Brie Larson

Brie Larson (de nombre real Brianne Sidonie Desaulniers) nació en Sacramento, California, el 1 de octubre de 1989. Es una actriz estadounidense que adoptó su apellido artístico de una bisabuela materna. Sus padres, ya divorciados, son quiroprácticos.

Tras el divorcio de sus padres, la actriz, hoy de 29 años, se mudó con su madre y hermana a Los Angeles. Brie acudió al American Conservatory Theater de San Francisco para estudiar interpretación.

Comenzó a actuar en televisión a finales de los años 90. Su debut en el cine se produjo con la comedia romántica “Special Delivery” (1999). Sus primeros trabajos en la industria del cine fueron generalmente papeles secundarios en producciones menores.

Su actuación revelación en la película independiente "Short Term 12", en 2013, le proporcionó elogios y aclamación por parte de la crítica, aunque su consagración llegó en 2015, con su actuación en "Room", un aclamado drama basado en la novela del mismo nombre de Emma Donoghue, en donde interpretaba a Joy 'Ma' Newsome, papel por el que ganó varios premios de interpretación como el Oscar, el Globo de Oro, el de la Crítica Cinematográfica, el SAG, BAFTA e Independent Spirit.

En 2016, Larson fue confirmada como la encargada de darle vida a Captain Marvel (Capitana Marvel), la nueva heroína del MCU. De esta manera, la actriz estadounidense se transforma en la primera mujer que da vida a este personaje en el cine.

Fotos de Instagram de Brie Larson

¿Quién es Alex Greenwald, el novio de Brie Larson?

Larson mantiene una relación sentimental con el cantante de rock californiano Alex Greenwald, exvocalista de la banda Phantom Planet, desde 2013.

“Ambos compartimos un gran amor por el arte y por la historia, especialmente por el Renacimiento”, señaló la actriz durante una entrevista para el diario español El Confidencial.

En 2016, Brie Larson se comprometió con Alex Greenwald durante un viaje a Tokio, donde lució una llamativa joya en su dedo anular. Sin embargo, a inicios de este año la pareja habría cancelado su compromiso, según una fuente de People.

"Han dado un paso atrás de su compromiso por el momento, pero permanecen cerca", señaló la fuente de la revista internacional. La pareja, hasta la fecha, no ha salido a desmentir dicha información.

Cabe señalar que Larson y Greenwald siempre han mantenido una relación amorosa alejada del ojo público, pero demuestran su amor en fechas especiales como sus cumpleaños, además de compartir fotografías de sus viajes; por lo que el fin de su romance, podría ser solo un rumor.

Alexander Greenwald nació en Los Ángeles, California, de una familia de ascendencia judía. En 1994, Greenwald formó Phantom Planet. La banda realizó la canción "California", que se usó como tema musical del drama para adolescentes "The OC", que duró cuatro temporadas. La banda anunció su pausa el 25 de noviembre de 2008.

Greenwald es vegano y ha aparecido en al menos dos anuncios de PETA.

"En la universidad dejé de comer carne roja en una apuesta con mi novia en ese momento. Ella apostó que podía dejar de fumar si podría dejar de comer carne roja. Comenzó a fumar nuevamente. Así que gané, de lo que siempre estoy orgulloso”, señaló el actor y músico al revelar sus razones para volverse vegano.

“Yo había sido vegetariano cuando era niño por cualquier razón. Supongo que los niños a veces siguen sus instintos. Mi amigo me animó a ser vegano cuando estaba leyendo este libro ‘Fast Food Nation’, lo que me abrió los ojos a muchas crueldades. Desde entonces, he sido vegano y lo he disfrutado a diario", agregó.

Larson y Greenwald siempre han mantenido una relación amorosa alejada del ojo público (Foto: AFP) Larson y Greenwald siempre han mantenido una relación amorosa alejada del ojo público. (Foto: AFP)

Películas y series de Brie Larson

Cine:

Special Delivery (1999)

Right on Track (2003)

13 Going on 30 (2004)

Sleepover (2004)

Madison (2005)

Hoot (2006)

Farce of the Penguins (2007)

Remember the Daze (2008)

The Babysitter (2008)

House Broken (2009)

Just Peck (2009)

Tanner Hall (2009)

Greenberg (2010)

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Treatment (2011)

Weighting49 (2011)

Smorgasbord (2011)

Rampart (2011)

21 Jump Street (2012)

The Trouble with Bliss (2012)

The Arm49 (2012)

Bitter Orange (2013)

Don Jon (2013)

Short Term 12 (2013)

The Spectacular Now (2013)

The Gambler (2014)

Digging for Fire (2015)

Trainwreck (2015)

Room (2015)

Basmati Blues (2015)

Free Fire (2016)

Wiener-Dog (2016)

Kong: Skull Island (2017)

Unicorn Store (2017)

Glass Castle (2017)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Televisión:

The Tonight Show with Jay Leno (1998)

To Have & to Hold (1998)

Touched by an Angel (1999)

Popular (1999)

Then Came You (2000)

Schimmel (2000)

Raising Dad (2001–02)

Right on Track (2003)

Hope & Faith (2003)

Ghost Whisperer (2008)

The Burg (2009)

United States of Tara (2009–11)

The League (2011)

NTSF:SD:SUV (2012)

Entry Level (2012)

Kroll Show (2013)

Community (2013–14)

Comedy Bang! Bang! (2015)

Premios y nominaciones de Brie Larson

Oscar 2015: Mejor actriz - La habitación (Ganadora)

Globos de Oro 2015: Mejor actriz Drama - La habitación (Ganadora)

BAFTA 2015: Mejor actriz - La habitación (Ganadora)

BAFTA 2015: Premio Orange a la Estrella Emergente (Nominada)

Sindicato de Actores 2015: Mejor actriz - La habitación (Ganadora)

Crítica Cinematográfica 2015: Mejor actriz - La habitación (Ganadora)

Satellite 2015: Mejor actriz - Drama - La habitación (Nominada)

Independent Spirit 2015: Mejor actriz - La habitación (Ganadora)

Premios Gotham 2013: Mejor actriz - Short Term 12 (Ganadora)

Premios Gotham 2015: Mejor actriz - La habitación (Nominada)

Polémicas de Brie Larson

En setiembre de 2016 fue criticada por subir a su cuenta de Instagram una foto de 2004 en donde toca un delfín. Para los defensores de los derechos de los animales, de esta manera Larson promovía la existencia de estos lugares donde mantienen encerrados a los animales.



Dos años después, en junio de 2018, fue criticada por realizar comentarios calificados de misándricos, racistas y sexistas contra “hombres blancos heterosexuales”, como ella misma definió, a los críticos de la película "Captain Marvel". Larson excusó sus comentarios en un estudio de la Universidad del Sur de California que afirmaba que hay una “brecha de género y raza” en los críticos del cine.

Este año, en febrero de 2019 volvió a desatar polémica al afirmar que desea más mujeres y menos hombres en las ruedas de prensa. De la misma manera recibió los mismos adjetivos que en su comentario anterior.

