"Los años maravillosos": 10 secretos de la serie que te harán verla de otra manera

Si existe una serie de televisión que marcó la adolescencia y la infancia de muchos esa sería "Los años maravillosos" (1988-1993). A poco más de 30 años desde su estreno, te mostramos los datos poco conocidos que marcaron los cinco años de esta producción.

1. El primer beso de Kevin y Winnie se grabó en 6 tomas

​Debido al nerviosismo de los pequeños Fred Savage y Danica McKeller, la escena del beso entre ambos protagonistas tuvo que grabarse en seis tomas. Además, fue el primer beso de ambos en la vida real. En una entrevista años después, McKeller reconoció que Savage le atraía al inicio de la serie y vio aquella escena reunida con toda su familia.

2. Las escenas dramáticas entre Kevin y Winnie fueron grabadas por separado

Que Kevin y Winnie no terminaran juntos pudo ser tolerable; pero que no protagonizaran realmente las escenas que más nos conmovieron, no. Esto porque Savage y McKeller eran niños y aún asistían al colegio; de modo que sus horarios no coincidían muchas veces. Así sucedió en la escena donde Kevin visita a Winnie en el hospital tras su accidente de tráfico y ambos se dicen "Te amo". En realidad, ambos actores dijeron el guion frente a...nadie.

3. Danica McKeller era la "chica soñada" del elenco

Según sus propios protagonistas, McKeller era la "chica ideal" para todo el elenco. Sin embargo, ella siempre mantuvo una amistad con sus compañeros de rodaje, reconociendo que los veía como hermanos.

En la trama, ​el amor entre Kevin y Winnie fue clave en "Los años maravillosos". Sin embargo, no tuvieron un final feliz juntos. Según Fred Savage, si eso hubiera sucedido, la serie no hubiera sido realista. "Tu vida no siempre será como pensabas. Eso es más real", afirmó.

4. El guión entre Kevin y Winnie se basó en su amistad fuera de cámaras

​No todo es decepcionante en el vínculo entre Kevin y Winnie. Según dijo la misma Danica McKeller, "los guionistas tomaban frases que nos decíamos fuera de cámara y las incluían en el guión". Esto porque la relación de los personajes estuvo inspirada en la propia amistad que ambos mantenían en la vida real.

5. Becky Slater era la hermana de Winnie

​La pequeña niña que vivía enamorada de Kevin sin ser correspondida era Crystal McKeller; la hermana real de Danica. Ambas audicionaron para interpretar el papel de Winnie en "Los años maravillosos", pero los directores se decidieron por Danica. Sin embargo, le dieron espacio a Crystal para aparecer en escenas como la parodia a Star Trek.

6. El concepto de la serie siempre estuvo pensado con una narración

​Una de las características principales de esta serie fue el uso de un narrador que simulaba ser Kevin adulto. Este factor fue revolucionario para la época, pues la producción de "Los años maravillosos" grabó en formato de cámara única y sin utilizar las típicas risas predeterminadas de las comedias estadounidenses.

7. Daniel Stern no fue el narrador original de la serie

Si bien fue la voz de Daniel Stern la que interpretó a un Kevin adulto, fue Arye Gross quien narró el piloto original. Posteriormente, el estreno de la serie se re-grabó con Stern.

8. La serie nunca mencionó la ciudad en la que sucedían los hechos

Así como lo lees. Quizás no habías reparado en este detalle, pero la cadena ABC por donde se transmitía la serie prohibió al equipo de producción determinar una ciudad específica para las grabaciones. Uno de los productores, Neal Marlens tenía intención de grabarla en su ciudad natal, Long Island.

9. Ganaron su primer Emmy después de solo 6 capítulos

El estreno de "Los años maravillosos" fue sorpresivamente postivo. Obtuvo grandes índices de sintonía ​desde su primer episodio. Por ello, al emitirse su sexto capítulo, la producción ya competía por un Premio Emmy a Mejor serie de Comedia; reconocimiento que obtuvo en 1988.

10. ¿Por qué se terminó la serie?

Tanto fue el éxito de la serie que, tras sus seis temporadas al aire, muchos se sorprendieron al no rodar una séptima parte. Muchas versiones se tejieron alrededor del final, pero la más sonada fue la versión dada por la actriz Alley Mills, quien dio vida a la mamá de Kevin, Norma Arnold. Según sus declaraciones, el final de "Los años maravillosos" fue a raíz de una 'ridícula' denuncia de acoso sexual contra Fred Savage y Jason Hervey (Kevin y Wayne Arnold). Una diseñadora de vestuario que los acusó de abusar de ella verbal y físicamente. Los actores negaron rotundamente los hechos.