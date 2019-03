Stephen Amell se despide de "Arrow": "Lo voy a echar mucho de menos"

"Arrow" llegará a su fin tras la octava temporada, y su protagonista Stephen Amell ha compartido un sentido mensaje de despedida, donde revela los motivos de dicha decisión.

En Facebook, el actor se dirigió a sus seguidores y les agradeció por el apoyo que le han brindado durante los últimos siete años. Además, dijo que estaba preparado para dejar el personaje desde que concluyó la sexta temporada.

►Ex-Super Junior Hangeng revela relación con actriz de "Arrow"



Stephen Amell señaló que al final de la sexta temporada de "Arrow" se dio cuenta de que estaba listo para despedirse de Oliver Queen, por lo que trabajó de la mano del productor ejecutivo Greg Berlanti para darle un final digno a la serie.

"Aunque sabía que esto iba a ocurrir, todavía es un momento muy emotivo, porque he estado en la serie en lo que solo se puede describir como un proceso esencial de transformación durante casi una década de mi vida", señaló Stephen Amell.

El actor dijo que la decisión de abandonar el personaje se dio por sus intereses personales y profesionales, los cuales estarían lejos del set de "Arrow" en Vancouver (Canadá).

"Por último, pero no menos importante, a las personas que están viendo esto en este momento, a las personas que han poblado mis redes sociales en los últimos siete años. Hice innumerables amigos, he podido contar tantas historias, he sido capaz de dar grandes momentos a los fans de 'Arrow'. Lo voy a echar mucho de menos, pero algo me dice que, incluso cuando termine, no me iré. Si has seguido el Arrowverso, deberías entender eso", puntualizó Stephen Amell.

Cabe señalar que la octava y última temporada de "Arrow" tendrá 10 episodios, incluyendo "Crisis en las Tierras Infinitas", el crossover del Arrowverso de la próxima temporada.