Verónica Castro quien interpretaba a Virginia de la Mora en la exitosa serie mexicana de Netflix, "La Casa de las Flores", confirmó durante una entrevista con el programa "Ventaneando" que no formará parte de la segunda entrega.

Luego de haber tenido las respectivas conversaciones con el personal de Netflix, la actriz confirmó de manera definitiva su rotundo no a la continuación de su personaje en la serie; a pesar de que el proyecto haya tenido planes especiales para ella.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya", exclamó Verónica Castro.

Sin embargo, explicó que no se niega a volver a trabajar junto a Manolo Caro, pero que en este momento existen otros personajes más importantes en su cabeza para esta serie.

"Entiendo perfectamente a Manolo, lo están volviendo loco... no me gusta presionar a la gente, quiero que trabaje libre y tranquilo, yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé; y me va a escribir algo padrísimo, y lo voy a hacer; pero en esta ocasión ya tiene una idea en la cabeza de otros personajes. Yo quiero mucho a Manolo y él lo sabe", sostuvo.

Estas declaraciones ocurren semanas después de una entrevista en la que da a entender que sí formaría parte de la ficción de Netflix en sus próximas entregas; esto luego de que el personaje huyera de sus responsabilidades en el episodio final.