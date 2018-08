"La casa de las flores" quiere derivar estereotipos de la comunidad LGBTI

En los proyectos de Manolo Caro, los personajes LGBTI siempre han tenido cabida pero nunca tanto peso como ahora en la serie "La casa de las flores", que se estrena este viernes, y donde, además de las historias gays, se cuentan las de personas trans.

Si bien en la película Amor de mis amores, Mariana Treviño daba vida a una chica transexual, también de Caro, será el actor español Paco León quien con su personaje de María José retrate que en una familia disfuncional, adinerada y dedicada al negocio de las flores y el cabaret, un trans puede ser la persona más cuerda, inteligente y centrada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, León afirma que, aunque se siente orgulloso de haber dado vida a este personaje, en un inicio tuvo dudas de aceptar la serie.

"Manolo que me mintió para que tomara este papel. Cuando me invitó de inmediato acepté y luego me mandó el guion y vi de qué iba mi personaje y ahí me entró miedo y casi que no acepto. Me aterraba, no por que no fuera un personaje trans, sino porque no quería faltarle el respeto a la comunidad trans y menos hacer una caricatura ni cliché de ellos", confesó Paco.

El español (Embarazados, Kiki, el amor se hace) reconsideró porque, dijo, es necesario hacer cada vez más visibles a cada parte de la comunidad LGBTI.

-Detalles sobre su personaje-

León da vida a María José, una chica trans que antes de convertirse en mujer fue José María, esposo de Paulina (Cecilia Suárez), con quien tuvo un hijo; tras salir del clóset y divorciarse de su mujer, regresa a su natal España debido el rechazo de una familia mexicana que vive de apariencias.

“Mi personaje se va por el rechazo que recibe, pero a lo largo de la serie te das cuenta de que es la más cuerda y centrada, es emocionalmente más estable, su equilibrio mental es mayor al resto de la familia. Es así como descubres que los personajes que aparentemente tienen una vida perfecta y son socialmente aceptados son los que tienen más problemas emocionales y metales”.

Para Paco León es importante que las historias como las de María José se sigan tocando en la televisión, pues mientras más se hable de estos personajes, más socialmente aceptados serán y con ello, señaló, la discriminación a este sector de la sociedad disminuirá.

"La serie es esperanzadora y se percibe en el hijo que tuvieron María José y Paulina, a quien no le molesta que su padre ahora sea mujer. Él lo vive con normalidad porque pertenece a una nueva generación en la que las etiquetas se vuelven innecesarias. Mi hija, por ejemplo, tiene ocho años y en el colegio tiene amiguitas trans, para ella es común que así sea, en su mente no existe rechazo y por eso deberíamos pedir más visibilidad en el cine, teatro y la televisión hacia la comunidad".

-No estereotipos-

La serie, que estrenará la plataforma Netflix, también muestra a una pareja gay formada por Juan Pablo Medina y Darío Yazbek.

Es Medina quien señala que para él ha sido importante representar a este personaje que, de alguna manera, busca mostrar una cara distinta de la comunidad gay, un tanto alejada de estereotipos y clichés.

"Las personas somos distintas y la orientación sexual no nos define. Así como no todos los heterosexuales son iguales, tampoco los homosexuales. Yo quizá muestro a un gay poco visto en tv, alejado de estereotipos, porque también los hay. Mi personaje es un contador exitoso que, pese a que tiene una relación con un hombre más joven que vive en el clóset, decide aceptar una relación a escondidas".

(Fuente: El Universal de México/ GDA)