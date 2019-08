"Descendientes" 3 Especial EN VIVO ONLINE vía Disney Channel: hora, canal y programa de los tres días de especiales

"Descendientes 3" (“Descendants” en su idioma original), película de Disney dirigida por Kenny Ortega, se estrenó el viernes 2 de agosto en Estados Unidos y una semana después en América Latina y desde entonces se ha convertido en un gran éxito. La tercera cinta de la saga ha alcanzado casi 20 millones de espectadores en total, incluidos 4,7 millones de niños de 6 a 11 años, en 21 transmisiones.

Mientras que, en su cuarta semana, se banda sonora es la número 1 en la lista de Billboard, la número 1 en la Lista de álbumes para niños y el puesto 24 en el Top 200 de Billboard. Asimismo, sus siete videos musicales tienen más de 285 millones de visitas en YouTube y el número sigue creciendo.

Para celebrar el fin de semana largo por el Día del Trabajo (en Estados Unidos) Disney prepara un especial con las tres películas de "Descendientes". El evento, llamado "Descendants 3 Labor Day Weekend Takeover”, comienza el 31 de agosto y terminará el lunes 2 de septiembre.

Durante estos tres días los fans podrán disfrutar a través de las pantallas de Disney Channel de material exclusivo como nuevos detrás de cámaras, canciones, y más comentarios de los protagonistas, Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Thomas Doherty, Dylan Playfair, China Anne McClain, Cheyenne Jackson y el director / coreógrafo Kenny Ortega.

SÁBADO 31 DE AGOSTO



Los fanáticos tendrán una visión detrás del escenario de los ensayos y grabaciones de las coreografías, Además, el coreógrafo Jamal Sims revelará detalles del proceso de creación del espectacular número final, "Break This Down", que requirió más 100 personas.



DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

​

El segundo día los espectadores el elenco revelará secretos de estilo y vestuario de sus respectivos personajes en la ‘Fashion Night’. Esto incluye al "Pirate Chic", "Motor Sport Punk", "Scallywag Swag", "Dandy Candy", y por supuesto, la capa emplumada "Queen of Mean" de Audrey y el dueto de rock and roll de Hades.



LUNES 2 DE SEPTIEMBRE



Cheyenne Jackson como Hades, el padre de Mal, estrenará una nueva canción "Hades Rocks". La letra de este tema al igual que el resto de las canciones de la saga de “Descendientes” aparecerá en la pantalla.



¿CÓMO Y A QUE HORA VER EL ESPECIAL DE “DESCENDIENTES”?

El especial de “Descendientes” se transmitirá en Disney Channel desde el sábado 31 de agosto hasta el lunes 2 de septiembre, los tres días a la 8:00 pm (Hora del este).