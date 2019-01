"Dragon Ball Super: Broly": 10 cosas que debes saber antes de ver la película

Este jueves por fin estrenará la esperada "Dragon Ball Super: Broly", cinta creada bajo el sello de Akira Toriyama y cuyo gran aporte será oficializar a uno de los enemigos más poderosos a los que se enfrentó Gokú en las cintas de Dragon Ball Z.

Esta nota contiene 10 puntos fundamentales para entender la historia si es que no llegaste a ver el último anime Dragon Ball Super.

1.- El tiempo en que se desarrolla la historia

"Dragon Ball Super: Broly" centra su historia en los acontecimientos ocurridos tras el Torneo de Fuerza, cuyo ganador fue el Universo 7. Este torneo enfrentó a diferentes universos en una batalla por la supervivencia de su hogar. Tras la lucha, Gokú y los guerreros volvieron a la tierra para seguir con sus vidas, es ahí donde empiezan los sucesos de la película.

2.- En la película Gokú llega a la tierra siendo un niño y no un bebé

En los adelantos que se presentaron llamó la atención que Gokú apareciera en las cápsulas – huyendo de la destrucción del planeta Vegito- siendo un niño y no un bebé como se vio en el anime de Dragon Ball Z. Esto se debe a que las imágenes que muestran a Gokú llegando a la tierra como un bebé pertenecen a Toei Animation, y no forman parte del trabajo hecho por Akira Toriyama.

En el manga "Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child", Toriyama narra los últimos momentos de la raza saiyayin y presenta a Gine, la madre de Gokú, y al saiyayin de tres años siendo enviado a la tierra con su armadura de batalla.

3.- ¡Por fin! Broly es canon; es decir, forma parte de la historia oficial

Pese a que ya apareció anteriormente en tres películas de Dragon Ball Z (Dragon Ball Z: El Poder Invencible, Dragon Ball Z: El Regreso del Guerrero Legendario y Dragon Ball Z: El Combate Final), Broly nunca formó parte de la historia oficial, hasta ahora. Con la llegada de Dragon Ball Super: Broly, Toriyama creó una nueva historia para el saiyayin legendario, que lo integra en el canon de Dragon Ball.

4.- Freezer está vivo

En la película Freezer, el emperador del mal, vive a pesar que fue asesinado por Trunks en "Dragon Ball Z". Esto se debe a que el villano fue revivido por Wiss tras haber ayudado al Universo 7 a ganar del Torneo de Fuerza.

5.- Gokú tiene un nuevo poder que aún no controla

En la última temporada del anime se pudo ver a Gokú utilizando una nueva técnica llamada "Migatte no Gokui" que, hasta ahora, es su más poderosa transformación, incluso más fuerte que el Super Saiyayin Blue. Sin embargo, esta técnica admirada por los dioses de la destrucción aún no ha sido controlada y Gokú no puede activarla a voluntad. ¿La usará contra Broly?

6.- Hay rivales más poderosos en otros universos

El Torneo de Fuerza fue una buena opción para que los protagonistas saiyayin descubrieran que existen guerreros muy poderosos en los demás universos. Esto quedó demostrado cuando al final de la batalla Gokú debe unir fuerzas con Freezer y Número 17 para vencer a Jiren, integrante de las Tropas del Orgullo y luchador del Universo 11.

7.- Gokú y Vegeta se reafirman como los más fuertes del planeta Tierra

Al menos en nuestro planeta, Gokú y Vegeta son largamente superiores a los demás guerreros. Cuando ambos alcanzan el nivel de Super Saiyayin Blue se vuelven insuperables por cualquier habitante de la Tierra.

8.- La historia es de Akira Toriyama

A diferencia de las historias anteriores en las que participó Broly, en esta producción Akira Toriyama es el genio detrás de la película que dura, aproximadamente, 110 minutos; sin embargo, el autor dijo en pasadas declaraciones que entregó material suficiente para un filme de tres horas.

9.- ¿Sigue la historia en el manga?

"Dragon Ball Super" cuenta con un manga oficial que viene siendo desarrollado por Toyotaro y pese a que ha sido muy similar, mantiene ciertas diferencias. Eso sí, hay que considerar que el manga no incluyó la historia de Broly y continuó en una nueva aventura centrada en la Patrulla Galáctica y un poderoso villano llamado Moro, el devorador de planetas.

10.- La película es hecha para los fanáticos

"Dragon Ball Super: Broly" busca conquistar a los nuevos fanáticos, pero sin descuidar a aquellos que vieron "Dragon Ball Z", así que las referencias al clásico del anime y las anteriores películas estarán incluidos en la historia.