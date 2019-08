"Élite": estas son las parejas de los protagonistas en la vida real | FOTOS

La serie de Netflix "Élite" se prepara para estrenar su segunda temporada y, mientras tanto, sus protagonistas disfrutan algunos días de descanso. En este contexto, la revista Hola reveló fotografías que confirman la relación sentimental entre el actor español Miguel Bernardeau (Guzmán Nunier en la serie) y la cantante Aitana Ocaña; quienes fueron captados en un restaurante reconocido en las playas de Ibiza.

Tras la confirmación de este nuevo amor, recordamos a las parejas reales de los protagonistas de "Élite".

► "Élite": nuevas e impactantes imágenes de la segunda temporada | FOTOS

► "Élite": Netflix revela nuevos personajes en el tráiler de la segunda temporada [VIDEO]



La pareja de "Élite" más popular y seguida por los fans es, sin duda, la conformada por María Pedraza (Marina Nunier) y Jaime Lorente (Fernando "Nano" García). Ambos llevan juntos casi un año, pero se conocieron mucho antes, mientras rodaban "La casa de papel". La pareja ahora vive su romance libremente, compartiendo diversas fotos juntos en sus redes sociales.

En una de las últimas publicaciones de la pareja, Jaime Lorente subió una fotografía de María Pedraza con la descripción "Home" ("hogar").

Otra de las parejas que traspasó la ficción de"Élite" fue la de Ester Expósito (Carla Rosón) y Álvaro Rico (Polo). Ambos habían sido relacionados desde el inicio de la serie y terminaron por confirmar la relación poco después. Actualmente, se les puede ver juntos en muchas fotografías de redes sociales.



En junio pasado, Álvaro Rico subió en Instagram una foto suya junto a Ester Expósito sobre la descripción "Tú".

Otros protagonistas de "Élite" que fueron relacionados fueron Danna Paola (Lucrecia Montesinos) y Itzan Escamilla (Samu García). Sin embargo, los rumores se disiparon al notar que entre ambos actores solo existía una estrecha amistad. Actualmente, Itzan Escamilla se mantiene aparentemente soltero. El último noviazgo que se le conoce es el que tuvo con Victoria Torres.

Por el contrario, Danna Paola parece estar disfrutando su soltería de otra manera. A la actriz y cantante se la ha visto en citas con diversos muchachos como el actor mexicano Lalo Brito (con quien colaboró en el tema "Mientras me enamoras"), el YouTuber Kevin Rogers y el músico Saak. No obstante, Danna Paola no ha confirmado relación con ninguno.

Capturas de las citas de Danna Paola. (Foto: Difusión)

Omar Ayuso no ha revelado si tiene una relación sentimental en la actualidad, sin embargo, en su cuenta de Instagram aún se pueden ver fotografías con quien fue su novia, una joven llamada Carmen.

Los actores Miguel Herrán, Mina El Hammani y Arón Piper son muy reservados en cuanto a su vida privada y hasta el momento no se les ha conocido ninguna pareja.