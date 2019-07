Emmy 2019: "Game of Thrones" rompe récord con 32 nominaciones | FOTOS

Con cada tanda de nominaciones al Emmy la pregunta no es si "Game of Thrones" ("Juego de tronos") de HBO será candidata o no al premio. La duda es si superará o no su propio récord de nominaciones.

Como era de esperarse, durante el anuncio de nominaciones al Emmy 2019 llevado a cabo desde Los Ángeles (California, EE.UU.); "Game of Thrones" estuvo entre las series que competirán por estatuillas como Mejor actor principal, Mejor actriz principal, Mejor serie dramática, etc.

En total, "Game of Thrones" está nominada a 32 estatuillas este 2019, un nuevo récord en lo que respecta a la serie, así como para los premios Emmy.

TODAS LAS NOMINACIONES DE "GAME OF THRONES" EN EL EMMY 2019

Mejor diseño de producción para una serie de fantasía

Mejor casting para una serie dramática

Mejor cinematografía para una serie dramática (1 hora)

Mejor vestuario para serie de fantasía / ciencia ficción

Mejor dirección en serie dramática (compiten 3 episodios de "Game of Thrones")

Mejor edición en serie dramática (compiten 3 episodios)

Mejor peinado para serie

Mejor logro creativo en medios interactivos para un programa con guion

Mejor diseño de títulos

Mejor maquillaje para serie (no prostético)

Mejor maquillaje para serie (prostético)

Mejor composición musical para serie

Mejor composición musical para documental

Mejor edición de sonido para comedia o serie de drama

Mejor mezcla de sonido para comedia o serie de drama (1 hora)

Mejores efectos visuales

Mejor coordinación de acrobacias

Mejor guion de serie dramática

Mejor diseño de producción para serie de fantasía

Mejor serie dramática

Mejor actriz en serie dramática (Emilia Clarke)

Mejor actor en serie dramática (Kit Harington)

​Mejor actriz de reparto en serie dramática (Lena Headey, Gwendoline Christie, Maisie Williams y Sophie Turner)

​Mejor actor de reparto en serie dramática (Alfie Allen, Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Waldau)

Mejor actriz invitada (Carice van Houten)



En su temporada final, "Game of thrones" mostró la batalla final entre la alianza Stark-Targaryen y el ejército del Rey de la Noche. Además, puso fin al conflicto para decidir quién se quedaría con el Trono de Hierro.

DATOS

Todos los episodios de "Game of Thrones" están disponibles en la app HBO GO.

La ceremonia del Emmy podrá verse en todo el mundo la noche del domingo 22 de septiembre.