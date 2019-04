"Game of Thrones" 8x02: ¿Qué hará Daenerys ahora que conoce el origen de Jon Snow?

Jon descubrió la verdad sobre su origen en el estreno de la última temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos" en español) y durante el segundo episodio titulado ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (8x02) buscó el momento y la forma de contarle todo a Daenerys.

Al final del capítulo, la ‘Madre de dragones’ busca a su amado en las criptas de Winterfell, cuando lo ve frente a la estatua de Lyanna Stark empieza a hablar de su hermano mayor Rhaegar Targaryen y la acusación de violación, pero Jon la corrige y le explica que ellos en realidad se amaban, se casaron en secreto y tuvieron un hijo.

Así Jon le revela al fin que él no es un bastardo Stark sino Aegon Targaryen, el verdadero heredero del Trono de Hierro. Daenerys se niega a creer en esa historia, pero el hijo de Rhaegar y Lyanna le repite que cierto, que Bran lo vio y Sam lo confirmó con unos documentos que encontró en la biblioteca de la Citadel.

Después de esa dramática escena termina queda una pregunta en el aire: ¿qué hará Jon Snow ahora que sabe qué es el verdadero heredero del Trono de hierro? ¿Qué hará Daenerys ahora que conoce la verdad?

La guerra contra el Rey de la Noche está a punto de empezar, así que no hay tiempo para pensar en qué Targaryen debe sentarse en el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos. Pero si logran sobrevivir a la batalla definitivamente esto representará un problema para la pareja.

Ninguno pudo decir nada después de la revelación debido a la llegada de los White Walkers, pero se sabe que lo que menos quiere hacer Jon ser rey, aunque si su pueblo lo demanda podría cambiar de opinión.

¿DAENERYS RENUNCIARÁ AL TRONO DE HIERRO?

Desde la primera temporada la Madre de dragones luchó por vengar la muerte de su familia y recuperar el trono que creía le pertenecía por derecho de sangre, al ser la última Targaryen con vida. Ahora que Jon esa parte de su familia las cosas cambian, aunque ella podría negarse a creer en esa historia y no ceder su puesto. Otra opción un poco más idealista es que gobiernen juntos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el coproductor ejecutivo Bryan Cogman realizó algunos comentarios sobre los momentos más impactantes del segundo episodio de la octava temporada de “Game of Thrones”.

"Jon está evitando a Dany durante todo el episodio porque esta bomba ha caído sobre él y ni siquiera puede procesar cómo estar en la misma habitación con ella. Ella siente una tensión extraña y no puede entender por qué. Lo que realmente molesta a Jon es que es un pariente de la mujer de la que está enamorado. En la cripta, Jon se sorprende cuando, en esencia, lo primero que dice es reconocer que tiene un derecho al Trono de Hierro. Y la preocupación inmediata de Jon es el hecho de que esa es su preocupación inmediata. (Kit Harington y Emilia Clarke) lo interpretan maravillosamente. Es una escena muy difícil de lograr, tanto tiene que pasar detrás de los ojos. Pero luego, las explosiones de cuerno y el Ejército de los Muertos están a las puertas”, explicó.