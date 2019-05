"Game of Thrones": la muerte es la única opción para la reina Daenerys Targaryen

¿Daenerys Targaryen morirá en el último episodio de Game of Thrones? | La primera vez que apareció en "Game of Thrones" ("Juego de tronos") veía las construcciones y el mar desde una mansión ajena en Pentos. La última vez, sobrevolaba King’s Landing (Desembarco del rey) sobre un dragón mientras todo ardía debajo de ella. Miedo prometió. Con fuego y sangre se presentó.

Daenerys Targaryen conquistó la capital de los Seven Kingdoms (Siete reinos) en un episodio que está siendo cuestionado, con justa razón, por haber precipitado escenarios y por haber trastocado a una heroína en villana sin muchas justificaciones de por medio. La ‘Madre de los dragones’ ya tenía la batalla ganada, pero prefirió no escuchar las campanas y en lugar de eso lanzarse sobre la ciudad con todo el poder destructivo que podía conseguir de su dragón preferido. Locura están llamando a su arrebato. Crimen de guerra. Pero más allá de una explicación, de un perfil psicológico para Daenerys Stormborn -y de un cargamontón sobre los creadores de la serie-, lo cierto es que su suerte parece echada de cara al último episodio de "Game of Thrones". Después de todo cuanto ocurrió en ‘The Bells’ (8x05), la muerte parece la única salida para tanta destrucción.

ROMPEDORA DE CADENAS

Después de su aparatosa comunión con los dothrakis y sus primeros pasos hasta aceptar el que cree su destino, Daenerys Targaryen ascendió como una salvadora en las Ciudades Libres, donde enfrentó y derrotó a los amos esclavistas, al punto de rebautizar a la Bahía de Esclavos como la Bahía de los Dragones.

A lo largo de las temporadas de "Game of Thrones", además de ‘Rompedora de cadenas’, Daenerys consiguió el título de Khaleesi, ‘La que no arde’, ‘Madre de dragones’, ‘Mhysa’, y su norte siempre estuvo orientado a favor de los menos favorecidos, de los pobres, de los que sufren, y por eso se ganó con creces la aceptación del público y de las personas que la reconocieron como la mejor opción para apoderarse del Iron Throne a partir de la ‘Guerra de los cinco reyes’. Sin embargo, hoy la historia es otra.

LA ‘REINA LOCA’

Tráiler del último capítulo de "Game of Thrones". (Video: HBO)

Daenerys viajó a Westeros con el firme objetivo de conquistar el reino entero, cada una de sus ciudades, pero en lugar de eso su corazón fue conquistado por la persona que este domingo podría convertirse en su verdugo. ¿Arya Stark? Seguramente lo intentará, pero la trama ha sido construida de antemano sobre los dos grandes protagonistas, sobre Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Convencida por quien alguna vez fue Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Daenerys perdió un dragón y a la mitad de su ejército en el Norte y cuando viajó al sur, vio morir a otro de sus dragones, además de su reclamo al trono. Jon no es Jon. Es Aegon Targaryen, su sobrino, y el árbol genealógico dice que se encuentra un lugar más arriba que ella en la línea de sucesión. Malas noticias. Pésimas noticias.

Daenerys no sufrió muchos contratiempos para conquistar King’s Landing. Drogon solo debió abrir las fauces. Los ‘escorpiones’ esta vez no fueron problema. La Compañía Dorada tampoco. En pocos minutos, la ciudad fue obligada a tocar las campanas. Sin embargo, la imagen de la Red Keep (Fortaleza Roja) trastornó su rostro y muy pronto ya todo ardía. Jon Snow fue testigo de todo. Arya Stark sufrió su poder descomunal y fuera de control en carne propia. Daenerys hizo lo que su padre prometió hacer alguna vez, pero que Jaime Lannister se encargó de evitar. Hoy ya hubo un Jaime con una espada detrás de ella. La capital fue destruida y en el último capítulo de "Game of Thrones", la ‘Reina dragón’ tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos, sin importar si fueran motivados por la locura, por maldad o por estrategia.

¿Daenerys será asesinada? Me inclino a pensar que sí. En el contexto de la serie de televisión, no hay forma de purgar la culpa más allá que con la vida. Todos los grandes villanos de la serie han muerto. No hay más tiranos en Westeros. Todos ellos fueron alcanzados por la justicia o la venganza. Daenerys tendría que sufrir un desenlace parecido. El final feliz no es una alternativa para la ‘Madre de los dragones’. Para nadie en realidad.

¿Quién será su verdugo? Si bien el penúltimo episodio convirtió a Arya, después de su increíble carrera por su vida, en una especie de ángel vengador cuando montó el caballo blanco que apareció como enviado por una fuerza mística –sí, es sarcasmo–, la opción más dramática y excepcional es Jon Snow, su sobrino, soldado, aliado y amante. Jon tiene una última misión. Salvar al reino de un régimen que podría ser tan malo como los anteriores y en el mejor de los casos, ocupar ese trono con el que nunca ha soñado pero que ahora se presenta como una sentencia para él.

¿Cómo podría matar Jon a Daenerys? Por más que redujera a cenizas la capital, Jon necesitará una razón aún más poderosa para levantar su espada contra la mujer que ama y su dragón y esa razón tendría que ser proteger a su familia.

Daenerys ejecutó a Varys por traición. Podría hacer lo propio con Tyrion Lannister. Incluso contra los Stark de Winterfell. Sansa dejó en claro que el Norte no está dispuesto a ser gobernado una vez más por un rey sureño y eso es algo que Daenerys, en su actual estado, no estaría dispuesta a pasar por alto. Como Arya también podría ser tomada prisionera en el próximo episodio, ¿qué hará Jon?

El escenario ha sido levantado para un sacrificio al estilo de Azor Ahai en "Game of Thrones". Daenerys podría morir. Los escritores del drama han construido seis episodios finales que la convierten en la última amenaza para el reino, nos guste o no, y Jon no tendría más remedio que detenerla de una vez por todas. Él siempre fue el salvador. Él siempre fue hielo y fuego.

El último episodio de "Game of Thrones" será emitido este domingo 19 mayo por HBO a las 8:00 pm (hora peruana) a nivel mundial.