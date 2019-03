"Game of Thrones": ¿Qué hace ahora Finn Jones, el recordado Loras? | FOTOS

El actor Finn Jones no se encuentra pasando por el mejor momento de su carrera actoral. El británico, conocido por interpretar a Loras Tyrell en la serie "Game of Thrones", salió de la pantalla chica tras la cancelación de su última serie "Iron Fist", y fue reemplazado por Tom Payne de "The Walking Dead" en una nueva serie de Warner Bros.

Terence Terry Jones, conocido como Finn Jones, nació en marzo de 1988 en Londres. El joven actor inició su carrera en el 2009 en la serie británica "Hollyoaks Later".



Después de eso, apareció en las series "Doctors" y "The Bill", antes de ingresar al elenco de "Game of Thrones", en donde interpretó al noble Loras Tyrell.

Después de haber estado en la exitosa serie de HBO, se convirtió en el protagonista de la serie de Netflix "Iron Fist", perteneciente al Universo cinematográfico de Marvel.

La ficción de Netflix nunca convenció a la crítica, tampoco lo hizo la interpretación del británico. Jones también aparece encarnado en su personaje en la serie "The Defenders" junto a los personajes Jessica Jonas, Daredevil y Luke Cage.

Tras decisiones de la empresa de streaming, la serie "Iron Fist" fue cancelada en el 2018 tras la entrega de la segunda temporada, que tampoco convenció.

Cuando todo parecía que iba a mejorar, el británico de 30 años fue anunciado por Warner Bros como el protagonista de "Prodigal Son". La empresa le ofreció directamente el papel. Las negociaciones se alargaron hasta el último momento para concretar los detalles y Jones firmó el día antes de la lectura de guión.



Jones iba a interpretar a Malcolm, un experto en resolver asesinatos porque tiene el don de saber como piensan los psicópatas. Sin embargo, tras la lectura del guion, los productores Berlanti y Fedak consideraron que no encajaba en su visión creativa de la serie. Decidieron cambiar de actor por uno que sí había pasado por los cástings: Tom Payne, quien hace poco fue asesinado en la serie "The Walking Dead".

Hasta el momento no se conocen nuevos proyectos del actor.

DATO

"Game of Thrones" temporada final llega por los canales HBO el 14 de abril del 2019.