"Game of Thrones": Jon Snow y Daenerys Targaryen, una relación complicada por el incesto

Años antes de que los fans imaginaran juntos y felices a Jon Snow y Daenerys Targaryen, Alan Taylor, uno de los directores de "Game of Thrones", sabía que ambos personajes formaban el corazón de la serie. Así se lo dijo George R. R. Martin, el autor de la saga literaria, durante la filmación de la primera temporada: "George dijo que todo en realidad es sobre Dany y Jon –contó Taylor en cierta ocasión–. Me sorprendió en su momento, pues pensé que Robb Stark iba a ser el siguiente rey".



Pero la historia dio un giro y Robb murió traicionado por sus propios hombres, lo que le abrió las puertas a Jon para convertirse en rey del Norte. Lejanos son los tiempos en que Jon solo era el bastardo de Winterfell y Daenerys una princesa vendida como mercancía: estar juntos era su destino. Aunque como en toda esta saga, nadie puede ser enteramente feliz.

Y es que en el último episodio de la séptima temporada no solo se revela que Daenerys y Jon sienten algo el uno por el otro, sino que también se conoce que ambos son parientes cercanos. Tía y sobrino, para ser exactos, aunque, como en cualquier telenovela mexicana, ellos no lo sepan. Ese vínculo incestuoso es solo uno de los múltiples dentro de la historia de su familia, cuyo árbol genealógico es más endogámico y extenso que el de los Buendía en “Cien años de soledad”.



—Dragones cruzados—

Trescientos años antes de empezar “Juego de tronos”, por ejemplo, el señor Targaryen y sus hermanas Visenya y Rhaenys dejaron el castillo de Dragonstone para conquistar los Siete Reinos. Lo consiguen como hijos de la misma madre y compañeros de lecho, pues también eran esposos en una relación poliamorosa. Esto supuso un problema para los religiosos de Westeros, que se debatían entre aceptar el “vil pecado” o negarse a reconocer la unión, arriesgándose a morir quemados por algún dragón de los monarcas (el matrimonio entre primos, practicado hasta por los Lannister, no es tabú).



El caso de Aegon I se dejó pasar hasta un par de generaciones después, cuando su nieto, el rey Jaehaerys I, se casó con su hermana Alysanne. Para apaciguar la religión y al pueblo, el rey y dos septones de confianza desarrollaron la doctrina del excepcionalismo. Esta es una ley con nombre y apellido que permitía a Jaehaerys y a toda su descendencia practicar el incesto bajo el argumento de que los Targaryen son más dioses que humanos, son pocos, y deben conservar su sangre “pura” y “poderosa”, capaz de someter dragones.



El incesto Targaryen fue común, pero no la norma, pues en varias ocasiones contrajeron matrimonio con otras casas, como es el caso de los Royce o Velaryon. Y dos décadas antes de la historia que cuenta la serie, el príncipe Rhaegar Targaryen hizo lo mismo con Elia Martell, princesa de Dorne.



—Guerras y laberintos—

Independientemente de lo que sientan Daenerys y Jon (si es pasión o amor, eso está por verse), que ambos sean tía y sobrino puede alterar el equilibrio de poder en Westeros. De revelarse el hecho públicamente, la sangre Targaryen de Jon no sería bien recibida por los orgullosos señores del Norte, quienes lo creen hijo de Ned Stark. En tanto, Daenerys cree que es la única “dragona” viva y la existencia de Jon podría complicarle su ascenso al trono. Y no porque el bastardo de Winterfell se encuentre en una mejor posición que ella (que no lo está), sino porque Westeros es una sociedad machista.

Por un lado, tenemos a Jon y su honor; por el otro, a Daenerys y su derecho de nacimiento. Ambos han peleado por causas distintas, pero importantes, y el conflicto de la temporada final promete ser tanto en Winterfell contra el ejército de los muertos vivientes (toda telenovela necesita un villano), como dentro de ellos mismos. El drama está garantizado.



TERCER ELEMENTO

¿Es Tyrion Lannister un Targaryen?

Mientras la serie solo ha confirmado como Targaryen a dos personas, hay un tercero que podría cambiarlo todo. La teoría dice que Tyrion Lannister no es hijo de Lord Tywin, sino del Rey Loco, quien habría violado a Joanna Targaryen. ¿Las pruebas? Cuando Tyrion mató a Tywin, este le dijo: “Tú no eres mi hijo”. Hay que recordar también que el enano tocó a un dragón adulto y sobrevivió para contarlo. Esto último sería prueba suficiente de su origen.

