"Good Omens", ¿tendrá temporada 2 en Amazon Prime Video?

Basada en una novela homónima publicada por Gaiman y el fallecido Terry Prachet en 1990, “Good Omens” (“Buenos presagios”, título en español) es una serie que narra los avatares de un ángel y un demonio que se unen para encontrar a un anticristo preadolescente con el fin de detener el Apocalipsis.

De acuerdo a la sinopsis de la ficción dirigida por Douglas Mackinnon y escrita por Gaiman, "el fin del mundo se acerca, lo que significa que un ángel quisquilloso (Michael Sheen) y un demonio de mala vida (David Tennant), que se han encariñado demasiado con la vida en la Tierra, se ven obligados a formar una extraña alianza para detener el Armagedón. Pero han perdido al Anticristo, un niño de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días, obligándolos a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde".

La primera temporada de “Good Omens”, protagonizada por Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm y Frances McDormand, se estrenó recién el viernes 31 de mayo en Amazon Prime y los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una segunda entrega.

¿”GOOD OMENS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque Amazon Prime aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación del show, el sexto y último episodio deja abierta la puerta para dirigir la historia hacia una lucha en la que ángeles y demonios se unirían contra los humanos.

Por otro lado, si bien no existe otra novela en la que se puedan basar los nuevos capítulos Gaiman contó que Pratchett y él habían discutido sobre la posibilidad de una secuela, e incluso acordaron un título y algunos elementos de la historia.

La secuela que tenían en mente se habría llamado ‘668: El Vecino de la Bestia’ y “se trataba de la procedencia real de los ángeles, por lo que fue bastante fácil agregar ángeles adicionales (incluido el Gabriel de Jon Hamm) a esto. Y habiendo ideado esa trama, sabemos que, si la gente ama esto lo suficiente y si el tiempo y la voluntad están ahí, podríamos regresar y hacer mucho más", dijo a RadioTimes.

Sin embargo, la ausencia de una secuela de la novela de 1990 no significa que no existan esperanzas de ver una segunda temporada de “Good omens”, despues de todo no sería la primera serie que continúe sin el respaldo de un libro. “The Handmaid's Tale” y “Big Little Lies”, son algunos buenos ejemplos.

Lo que si es fundamental para la renovación del show es la participación de Gaiman, quien le confesó a IGN no tener intención de volver. “Ahora mismo estoy muy contento de ser un showrunner retirado”, aseguró.

“Este proyecto han sido cuatro años de mi vida. Terry murió hace cuatro años y yo continué con ello; ahora tengo la oportunidad de volver a ser un novelista una vez que la serie se ha estrenado. Me encanta el hecho de que ni siquiera tengo que pensar sobre eso”, agregó el escritor y guionista.

Si bien Amazon Prime Video aún no se ha pronunciado, Gaiman reveló que el servicio streaming “lo apoyaba así, no estaban esperando Good Omens 2: Better Omens y Even Better Omens”. Asimismo, confesó: “sí, teníamos ideas para un segundo libro, pero muchas de las mejores las he robado para la serie. De ahí es de donde salen Gabriel y compañía y por eso se ven tan integrados. No parecen un añadido. Casi no puedes recordar que no estaban en el libro”.