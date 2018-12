"Grey's Anatomy": ¿Por qué Ellen Pompeo y Patrick Dempsey no se hablan?

Los recordamos como la pareja sólida de "Grey's Anatomy", pero ahora no se dirigen la palabra. La doctora Meredith Grey (Ellen Pompeo) y al doctor Derek Shepherd (Patrick Dempsey) fueron durante mucho tiempo, una de las pareja más queridas de la pantalla chica. Sin embargo, la unión que se mostraban en la televisión no ha continuado en la vida real.



La actriz estadounidense Ellen Pompeo ha revelado que hace más de tres años que no se habla con Patrick Dempsey, con quien compartió roles desde que se estrenó la serie "Grey's Anatomy" desde el 2005.



En la ficción, Patrick Dempsey encarnó al doctor Derek Shepherd. El actor abandonó la serie en 2015 después de que su personaje muriera tras un accidente de autos.

"No hemos hablado desde que abandonó la serie", dijo Pompeo en una entrevista a Red Table Talk, el programa de Facebook de la actriz estadounidense y esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith.

"No tengo ningún tipo de resentimiento contra él. Es un actor maravilloso e hicimos, ya sabes, la mejor televisión que podríamos haber hecho juntos. Es un hombre con mucho talento. Trabajamos juntos durante 11 años increíbles", añadió.

La intérprete intentó justificar la falta de comunicación que tienen ambos. "Normalmente, cuando la gente abandona la serie, como que necesitan reencontrarse a sí mismos, descubrir quiénes son sin la serie porque es un trabajo que te quita mucho tiempo de tu vida. Necesitas ese tiempo para descubrir quién eres fuera del show. Así que no hemos hablado desde entonces, pero siempre tendré un hueco en mi corazón para Patrick", indicó.



Sin embargo, esto no seria todo. En enero de este año, la actriz dijo a The Hollywood Reporter que su alma gemela en la ficción no le ayudó en su lucha para cobrar lo que justo.



"Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco", indicó Pompeo en la publicación.



En la nota, Pompeo reveló que durante muchos estuvo cobrando menos que su coprotagonista, Patrick Dempsey. "Hubo muchas veces en las que le hablé de unirnos para negociar, pero nunca estuvo interesado en eso", recordó la actriz.