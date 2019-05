"Juego de tronos" 8x04 EN VIVO ONLINE por HBO: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 4 de la temporada 8 ?

En ‘The Long Night’, tercer episodio de la temporada final de “Juego de Tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original), los dothrakis, los inmaculados, todas las casas del norte y los valientes guerreros y guerreras de Westeros enfrentaron al ejército de los no muertos en una épica batalla con importantes consecuencias. A pesar de la ayuda de Melisandre de Asshai que prendió fuego a sus armas, la primera fila ofensiva fue reducida en cuestión de segundo.

De inmediato Daenerys Targaryen y Jon Snow se suben a Drogon y Rhaegal, y empiezan ayudar con el fuego de los dragones. Sin embargo, el enemigo los supera en número y no les queda más que retroceder intentando defenderse tras una muralla de madera y vidriagón. Debido a la presencia del Rey de la Noche y a la niebla que reina en el lugar, los guerreros no logran encender el fuego, así que una vez más Melisandre hace su magia y alejando a los muertos por un momento.

A pesar de todos los esfuerzos los no muertos invaden el castillo de Winterfell, y mueren: Edd Tollett, al defender a Sam Tarly; la pequeña y valiente Lyanna Mormont, cuando enfrenta a un Gigante; Beric Dondarrion, ayudando a escapar a Arya; Jorah Mormont, cuidando a su amada Daenerys; y Theon Greyjoy, protegiendo a Bran.

Este capítulo de “Juego de Tronos” cierra con el asesinado del Rey de la Noche en manos de Arya, quien lo apuñala. Con la muerte del Night King todos los muertos vivientes, incluido el dragón, se desvanecen.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

¿A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

Mientras en Estados Unidos, el tercer episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 5 de mayo, en España se emitirá al día siguiente por la diferencia horario. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzará a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



España: 3:00 am del lunes 6 de mayo

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Chile: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba, 30 días, el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



España: 7,99 euros al mes.

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

El Norte despide a los caídos en la Batalla de Winterfell (Foto: HBO) El Norte despide a los caídos en la Batalla de Winterfell (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

Después de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de “Juego de Tronos”, Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la última guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.

George R. R. Martin siempre ha comentado que él encuentra más interesante el enfrentamiento de la realidad en lugar de la victoria sobre lo supernatural, por lo que será poco probable que en los últimos episodios se vea algún tipo de magia o criaturas fantásticas, a excepción de los dragones, participar en el próximo enfrentamiento.

Además, en el plan original de Martin, según Variety, él había planeado que los principales personajes de la serie serían Tyrion Lannister, Daenerys Stormborn, Arya Stark, Bran Stark y Jon Snow, e incluso había presentado un salto de 5 años en los libros que lamentablemente no ocurrieron.

Todos ellos sobrevivieron a la ‘Batalla de Winterfell’, por lo que se espera que sigan así para el final de temporada luego de su lucha contra el ejército de Cersei. Esto a menos que los guionistas de la serie hayan planeado algún giro más dramático para terminar de una vez por todas “Juego de Tronos”.

FOTOS DEL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

En las imágenes se puede apreciar a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) dispuesta a derrotar a Cersei Lannister (Lena Headey) en King's Landing y recuperar el Trono de Hierro.

En otras imágenes se puede ver a los aliados de Daenerys y a los sobrevivientes de la Batalla de Winterfell alistando el funeral de todos los caídos a manos del ejército del Rey de la Noche. El cuarto episodio tendrá una duración de 80 minutos.

(Foto: HBO) (Foto: HBO)

Las embarcaciones de Daenerys se dirigen a Kings Landing (Foto: HBO)

Las embarcaciones de Daenerys se dirigen a Kings Landing (Foto: HBO)



Los sobrevientes de la Batalla de Winterfell frente a los caídos (Foto: HBO)

Los sobrevientes de la Batalla de Winterfell frente a los caídos (Foto: HBO)



Cersei Lannister y Euron Greyjoy están preparados para recibir a sus enemigos (Foto HBO)

Cersei Lannister y Euron Greyjoy están preparados para recibir a sus enemigos (Foto HBO)



Los sobrevivientes se despiden de todos los muertos de la Batalla de Winterfell (Foto: HBO) Los sobrevivientes se despiden de todos los muertos de la Batalla de Winterfell (Foto: HBO)

¿Jon reclamará el Trono de Hierro? (Fotos: HBO)

¿Daenerys podrá vencer a Cersei? (Foto: HBO) HBO

Euron Greyjoy planea gobernar al lado de Cersei Lannister (Foto: HBO) HBO

LOS RÉCORDS BATIDOS POR "GAME OF THRONES"

Desde que la serie épica de HBO, "Game of Thrones", regresó a las pantallas (domingo 14 de abril) con su octava y última temporada, la producción a alcanzando importantes récords en audiencia global.



Con los dos primeros capítulos, la serie superó las 30 millones de reproducciones solo en América Latina, a través de las distintas plataformas digitales (HBO Go, On Demand y VOD) donde se emite.



Asimismo, en Estados Unidos logró otros tantos récords:



El estreno de la serie se convirtió en la mejor transmisión en la historia de HBO.

Es el programa de entretenimiento guionizado más visto del año, superando a The Big Bang Theory de CBS (14.1 millones de espectadores en febrero de 2019).

Superó el récord como mejor transmisión de HBO previamente establecido también por "Game of Thrones" (16.9 millones de espectadores con el episodio final de la temporada 7).

"Game of Thrones" se ha consolidado como una de las pocas series que temporada a temporada incrementa las cifras de su audiencia. HBO compartió las estadísticas de los números por temporada: