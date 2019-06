"One Punch Man": el secreto del poder de Watchdog Man

Watchdog Man puede parecer cualquier cosa, menos un héroe. Sin embargo, es uno de los más fuertes. Detrás de ese disfraz de perro hay un luchador al que ni Garou ha podido derrotar en "One Punch Man".

Aunque no lo parezca a simple vista, Watchdog Man es un héroe de Clase-S, entre los que ocupa actualmente el rango 12. No es ningún payaso. No es ningún lelo. En cuatro patas, Watchdog Man derrotó a Garou, el ‘Cazador de héroes’, a partir de una habilidad difícil de contrarrestar.

En ‘Las preocupaciones del más fuerte’ (2x09), después de que irrumpiera durante la guardia de Watchdog Man, Garou fue visto mal herido, consternado por haber sido vencido por un hombre envuelto en un traje de perro.

¿Por qué perdió? En palabras de Garou, los poderes de Watchdog Man radican en su estilo de lucha a cuatro patas. Es decir, el héroe de Clase-S puede usar como quiera sus cuatro extremidades, superando de esta forma sus técnicas de artes marciales.

Watchdog Man es el puesto 12 entre los héroes de Clase-S en "One Punch Man" (Foto: Crunchyroll) Watchdog Man es el puesto 12 entre los héroes de Clase-S en "One Punch Man" (Foto: Crunchyroll)

Básicamente, por luchar como perro se hizo imprevisible para Garou, quien hasta el momento no había tenido problemas con el combate cuerpo a cuerpo.

¿QUIÉN ES WATCHDOG MAN?

Sobre su origen no se sabe mucho. Watchdog Man es un hombre joven, encargado de la protección de Ciudad-Q. Watchdog Man apenas habla y por lo general parece aburrido, al igual que Saitama.

¿Reaparecerá en lo que queda de la segunda temporada de "One Punch Man"? Eso aún está por verse.

Watchdog Man vs Garou en el manga de "One Punch Man" (Foto: Shueisha) Shueisha

La segunda temporada de "One Punch Man" es emitida los martes por la televisión japonesa en su país de origen, por Crunchyroll en España y por Hulu en Estados Unidos.