"La orden secreta": ¿por qué la crítica ha sido tan cruel con la nueva serie de Netflix?

“La Orden Secreta” es una serie de Netflix de diez episodios que presenta la historia de Jack Morton, un joven que entra a la Universidad Belgrade con el propósito de pertenecer a ‘La Orden de la Rosa Azul’, una secta donde la magia es su motor y se dedican a usarla pensando supuestamente en el bien de la humanidad.

Pero detrás de todo eso hay una motivación secreta, Jack quiere ser parte de este grupo para acabar con el mago supremo, quien sería el culpable de la muerte de su madre. Por eso el personaje de Jake Manley junto con su abuelo planearon su venganza durante años.

Sin embargo, a medida que Jack se adentra en esta sociedad, descubre oscuros secretos de su familia y se involucra en una batalla entre hombres lobo y practicantes de magia oscura.

A pesar de que ha tenido buena respuesta de los usuarios de Netflix, por ejemplo, en Rotten Tomatoes la audiencia la calificó con un 70%, con una evaluación media de 3.7 en base a 226 usuarios, la critica no opina lo mismo.

‘The Verge’ considera que “La orden secreta” es una versión absurda de "Lo que hacemos en las sombras" y que no entiende por qué está catalogada como drama cuando está repleta de humor. Mientras la página Heaven of Horror, en tanto, es un híbrido entre "El mundo oculto de Sabrina" y "Teen Wolf" y que sus personajes secundarios no son atractivos.

La mayoría coincide en que la serie creada por Dennis Heaton y Shelley Eriksen comienza bien, pero “los problemas surgen cuando las risas se detienen y el espectáculo se detiene al caer en los clichés de terror de fantasía”, explica Samantha Nelson, de The Verge.

A lo que Dailydot agrega que el show funciona mejor cuando se adhiere al humor. “Cuando el programa se vuelve violento, generalmente parece barato, y la edición hace que la acción sea incoherente”.

OTROS PUNTOS EN CONTRA DE “LA ORDEN SECRETA”

Para ‘The Verge’ otro gran problema es el que lleva la historia, el protagonista. “Jack es particularmente mediocre, con la combinación de un desempeño insípido y un guion inconsistente que lo hace poco convincente (…) Su coqueteo con Alyssa es francamente doloroso, especialmente cuando intentan participar en una batalla de ingenio con un combate de velocidad en el tablero de ajedrez gigante de la escuela. Si el resto del humor no fuera tan agudo, esta metáfora de ajedrez familiar se sentiría como una parodia propia. Lo mismo puede decirse de los guiones, que se apoyan demasiado en frases de moda como ‘noticias falsas’ o caricaturas de jóvenes egocéntricos”.

“Los actores se limitan a cumplir, desde Jake Manley (iZombie) y Sarah Gray (Legends of Tomorrow) como Jack y Alyssa hasta su compañeros Adam DiMarco (The Magicians), Devery Jacobs (Cardinal), Thomas Elms (Their Son Ryan), Katharine Isabelle (Hannibal), Max Martini (Revenge), Matt Frewer (The Knick) o Louriza Tronco (Spiral)”, agrega Hipertextual.

Por otro lado, César Noragueda de Hipertextual considera que “La orden secreta sufre normalmente por la mediocridad rampante de su discurso y de su aparato audiovisual, que no se aparta de lo justo para que funcione sin imaginación e ideas curiosas de enfoque, movimientos de cámara o montaje”.

Jake Manley y Sarah Grey interpretan a Jack Morton y Alyssa Drake, los protagonistas de "La orden secreta" (Foto: Netflix) Jake Manley y Sarah Grey interpretan a Jack Morton y Alyssa Drake, los protagonistas de "La orden secreta" (Foto: Netflix)

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE "LA ORDEN SECRETA"