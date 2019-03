"La orden secreta", temporada 2: ¿qué podría pasar en los nuevos episodios si Netflix renueva la serie?

Creada por Dennis Heaton, "La orden secreta" (“The Order” en su idioma original) es un drama de terror que se centra en Jack Morton, un joven universitario que para vengar la muerte de su madre entra a una legendaria sociedad secreta, la Orden, donde es empujado a un mundo de magia, monstruos e intrigas. A medida que Jack se adentra la Orden, descubre oscuros secretos de su familia y se involucra en una batalla oculta entre hombres lobo y practicantes de magia oscura.

Aunque Netflix aún no ha renovado la serie para una segunda temporada, el final de la primera entrega sugiere hay más historia por contar. En el último episodio varios personajes, incluido Jack (Jake Manley), pierden la memoria. O mejor dicho, se las borran, empezando con Alyssa (Sarah Grey).

Esto significa que, si la ficción consigue nuevos episodios, podría continuar con una pizarra en blanco, que ofrecería otro abanico de opciones a los protagonistas, al tiempo de posibilitar el ingreso de otras personas que se involucrarían con la Orden.

Asimismo, al no tener recuerdo alguno, Jack y Alyssa podrían empezar de cero, sin las complicaciones que implicaba ser parte de la Orden y de los Caballeros.

Por otro lado, lo más probable es que en la segunda temporada de “La orden secreta” se continúe con el tema de la memoria ya que en la primera entrega se juega con eliminarla y restaurarla. Por ejemplo, la venganza de Jack es impulsada por el recuerdo de su madre. Además, los personajes atrapados en la otra vida pueden recordar su muerte.

¿PETER REALMENTE ESTÁ MUERTO?

Muchos fans no creen que Peter Morton (Matt Frewer) muriera definitivamente. Después de todo, si Jack revivió, ¿por qué su abuelo no podría repetir la historia? Entonces, ¿Peter podría regresar de entre los muertos como lo hizo Jack cuando entró al After Life?

Cuando Jack muere pasa a la otra vida y allí ve a tres personajes: Amir, Drea y Weston, quienes definitivamente están muertos, ya que los vimos morir de maneras sangrientas. Amir le explica al protagonista que si realmente quisiera salir del ‘After Life’ ya estaría fuera. Solo eso hace falta para que Jack se dé cuenta que no quiere estar muerto y se despierte en el mundo real.

Tal vez no suceda del mismo modo con Peter, pero después del regreso de Jack los escritores pueden hacer algo similar por el personaje de Matt Frewer. Incluso, también podría pasar con Edward, quien se convirtió en polvo luego que el sacrificio de Jack salió mal.

¿Peter podría regresar en la temporada 2 de "La orden secreta"? (Foto: Netflix) ¿Peter podría regresar en la temporada 2 de "La orden secreta"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “LA ORDEN SECRETA”?

La primera temporada está compuesta de 10 episodios, así que los más probable es que si Netflix renueva “La orden secreta”, la segunda entrega tendría la misma cantidad de capítulos, y llegaría en algún momento del 2020.