"Pretty Little Liars: The Perfectionists": ¿por qué se separaron Emily y Alison?

"Pretty Little Liars: The Perfectionists", serie basada en la novela homónima de Sara Shepard, también autora de la serie principal, se estrenó el miércoles 20 de marzo en Freeform y HBO España. El spin-off de "Pretty Little Liars" se traslada a la ciudad de Beacon Heights y tiene como protagonistas a Alison (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish).

Una de las interrogantes que la nueva historia debía resolver en su primer episodio era ¿qué sucedió con Emily y Alison? ¿por qué se separaron?

Al final de "Pretty Little Liars", Alison tiene dos gemelas junto a Emily, pero la misma Shay Mitchell, la actriz que dio vida a Emily, ha asegurado que no será parte del spin-off debido a otros proyectos. Entonces, ¿cómo explicarán que DiLaurentis vaya a una nueva ciudad sin su familia?

En declaraciones a TVGuide, la productora ejecutiva de la serie Marlene King Emily reveló que “Emily y los bebés están a salvo en Rosewood. Alison viene a Beacon Heights porque surge una oportunidad de la que no puede pasar. Es muy duro para ella dejar a Emily y los bebés, pero entenderemos qué ha pasado en la relación en los 10 primeros episodios, por qué está pasando y por qué Alison está tan lejos de Emily”.

Además, "también sabremos por qué Mona dejó su tienda de muñecas en Francia", agregó King en una conversación con TVLine, y también explicó que para el equipo fue más complicado justificar el cambio de Alison: "La dejamos muy feliz con Emily y las gemelas, así que justificar por qué dejaría eso atrás para venir a Beacon Heights merecía más atención".

Cuando Mona y Alison se reúnen en el piloto de “The Perfectionists” se ponen al tanto de lo sucedió en sus vidas. Mona cuenta que se fue de Francia después de que “las razones por las que estaba allí se me escaparon”. Es decir, Mary y Alex lograron huir de la casa de muñecas, por lo que posible que vuelvan a aparecer en algún momento.

En lo que respecta a Alison, ella explica que, aunque se quieren, continúan sufriendo grandes altibajos y prefiere estar en un lugar en el que nadie conoce su pasado durante un tiempo. “Emily me quiere. Simplemente no puede superar el pasado. Somos felices y no lo somos. Siempre vuelve a confiar”.

Por otro lado, Freeform compartió los primeros 85 segundos del primer episodio de "Pretty Little Liars: The Perfectionists”. En el video que puedes ver en su cuenta cuenta oficial de YouTube, Ava (Sofia Carson) narra cómo es la vida en la universidad Beacon Heights.