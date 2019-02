"La reina del sur 2": fecha de estreno, tráiler y qué pasará en los nuevos episodios de la serie de Telemundo

La segunda temporada de “La reina del sur” se estrenará en abril del 2019, y mostrará el regreso de Teresa Mendoza al mundo del narcotráfico. Ella enterró su vida anterior por su hija y precisamente por ella después de nueve años tendrá que regresar y enfrentar a viejos enemigos y recuperar viejos hábitos que creía haber dejado en el pasado para siempre.

Producida por Telemundo y Diagonal TV, la segunda temporada de la narcoserie se grabó durante cinco semanas consecutivas en Bucarest, Rusia, la Massa Marítima italiana y Málaga ante la imposibilidad de Del Castillo de regresar a México tras su polémico encuentro de octubre de 2015 con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo Guzmán’, detenido poco después de eso. La producción también pasó por Colombia.

Sobre el rodaje, la protagonista dijo en una entrevista con La Opinión que lo más difícil fue “el no volver a mi casa en tanto tiempo. Al principio fue muy duro. Las primeras cinco o seis semanas fueron Rusia, Rumanía… ahí te das cuenta lo difícil que es cuando no hablas el idioma. No nos entendíamos con nadie. Era terrible. Y me refieren con el equipo, en el set, el director con los operadores de cámara. Fue súper duro para nosotros entendernos. Y también el nervio, la responsabilidad que yo siento de que a esto le vaya bien”.

El martes 26 de febrero Telemundo anunció a través de un comunicado de prensa que los nuevos episodios de “La reina del sur” llegarán a partir del próximo 22 de abril y que, desde el lunes 4 de marzo, justo después de "Betty en NY", trasmitirá un programa especial, "La reina del sur: edición especial primera temporada" en el que el público podrá revivir cómo empezó la historia de Teresa Mendoza.

“Teresa significa mucho para mí. Es el papel que me permitió conquistar este medio de una manera que repercutió en mi vida. Me complace que el público tenga la oportunidad de ver en la edición especial de la primera temporada cómo empezó todo. Entenderán por qué la serie original sigue como líder en este género. Pero deben saber que la nueva temporada es todo esto y más. Mucho, mucho más de lo que el público exige de la televisión hoy en día”, expresó la actriz mexicana en el mismo comunicado.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL SUR”?

Basada en la historia original de Arturo Pérez Reverte, esta segunda entrega seguirá a Teresa Mendoza nueve años después de los eventos de la primera temporada. Desaparecida para el resto del mundo, Teresa ahora vive una idílica existencia en la Toscana italiana, pero el secuestro de su hija la obliga a reintroducirse en los bajos fondos del narcotráfico y enfrentar una vez más a sus viejos enemigos y al pasado que intentó dejar atrás.

“Tengo mucho miedo de retomarla porque es un personaje difícil, es hermoso también, pero ya fue un éxito, entonces llevo todo el peso sobre mis hombros, van a ser ocho años desde la primera temporada cuando estemos al aire”, declaró la misma Kate del Castillo al diario mexicano Reforma principios de mayo del año pasado.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL SUR”

El martes 4 de febrero Telemundo compartió un avance de la segunda temporada de “La reina del sur”. En el video Teresa explica que “por nueve años fui María Dantes, asumí otra identidad para proteger a mi hija. Pero mi peor pesadilla se hizo realidad, solo me queda una opción, desenterrar mi pasado… que se preparen todos mis enemigos, 'La reina del sur' está de regreso”.

ACTORES Y PERSONAJES DE "LA REINA DEL SUR 2"

NUEVOS PERSONAJES



Además del regreso de Del Castillo, los próximos episodios de "La reina del sur" incluirán nuevos rostros y uno de ellos es el del actor español Aitor Luna ("Los hombres de Paco", "Velvet", "La catedral del mar"), quien dará vida al nuevo novio de Teresa.



El actor español Jesús Castro ("Secretos de estado") también aparecerá como un taxista llamado Jesús, y recientemente el actor mexicano Eduardo Yáñez reveló que será parte de esta temporada, aunque no contó cuál será su rol en los nuevos episodios.

El 31 de mayo, CONFI TV confirmó que Luisa Gavasa, ganadora al Goya a la mejor actriz de reparto 2016 por "La novia", ha sido la última en sumarse a la producción. “Estoy muy contenta de cruzar el charco y de entrar en el mercado iberoamericano con un personaje de muchísima categoría. Para mí es una experiencia totalmente nueva porque no había trabajado nunca fuera de España”, dijo la actriz a Vanitatis de El Confidencial.

En tanto, Luisa Gavasa dará vida a Cayetana Aljarafe, la antagonista de Kate del Castillo. Se trata de “una mujer española, de alto rango económico y social, que proviene de familia latifundista. Cayetana es una mujer orgullosa y muy vengativa, cuya única obsesión será castigar y vengarse de la mexicana que le ha arrebatado a su único hijo”.

La española Sara Vidorreta ("Vis a vis", "Secretos de Estado") también aparecerá en la nueva temporada como la nieta del personaje de Gavasa.



El jueves 29 de noviembre Telemundo reveló cuál será el elenco protagónico que acompañará a Kate del Castillo en la segunda temporada de la exitosa telenovela basada en la historia original de Arturo Pérez Rever.



Mark Tacher como Alejandro Alcalá

Raoul Bova como Francesco Belmondo (Lupo)

Isabella Sierra como Sofía Dantes

Kika Edgar como Genoveva Alcalá

Flavio Medina como Zurdo Villa

Paola Núñez como Manuela (Kira)

Eric Roberts como Erick Sheldon

Tiago Correa como Jonathan Peres

Patricia Reyes Spíndola como Carmen Martínez

Luisa Gavasa como Cayetana Segovia

Eduardo Yánez como Antonio Alcalá

Eduardo Santamarina como Mariano Bravo

Aitor Luna como Pedro

María Camila Giraldo como Jimena Montes

Norma Angélica como Morgana

Eduardo Pérez como Sergio

Pol Monem como Juanito

Dimitry Anisimov como Anton

Aroha Hafez como Triana

Jesús Castro como Jesús

Anna Ciochetti como Marietta Lancaster

Roberto Abraham Wohlmuth como Lencho

PERSONAJES QUE REGRESAN



Humberto Zurita como Epifanio Vargas

Antonio Gil como Oleg Yosikov

Carmen Navarro como Conejo

Alejandro Calva como Batman Guemes

Christian Tappán como Willy Rangel

Cuca Escribano como Sheila

Eduardo Velasco como Abdelkaer Chaid

Abdelali el Aziz como Ahmed

Lincoln Palomeque como Sánchez Godoy

Miguel Ángel Blanco como Siso Pernas

Miguel de Miguel como Teo

Emannuel Orenday como Danilo Márquez

Agata Clares como Paloma Aljarafe

Alex Speitzer como Ray Dávila

Sara Vidorreta como Rocío Aljarafe

Vera Mercado como Virginia Vargas

Carmen Flores Sandoval como Charo

Juan José Arjona como Pablo Flores

Quique Sanmartín como Telmo

Carlos Aguilar como Benxamin

En los nuevos episodios de “La reina del sur”, el personaje de Humberto Zurita postula a la presidencia de México y según el actor, Epifanio sí haría algo por su país debido al gran amor que le tiene.

“Epifanio va a luchar por eso, porque haya equidad no igualdad. Supuestamente el presidente que viene está buscando la igualdad. La igualdad es imposible, se necesita equidad. Que todos podamos partir de la misma meta, pobres y ricos tengan la misma educación, que estén bien alimentados para que puedan partir de la misma meta”, explicó.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL SUR”

La segunda temporada de "La reina del sur" se estrenará el 22 de abril del 2019 a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos. Este programa también estará disponible en todas las plataformas a través de Telemundo App, VOD y Telemundo.com con subtítulos en inglés.

La primera temporada de la serie está disponible completa ONLINE en Netflix.