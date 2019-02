"RuPaul's Drag Race": ¿es "All Stars 4" la temporada más injusta del reality?

El último capítulo de "RuPaul's Drag Race: All Stars 4" ha dejado a la mayoría de seguidores del reality descontentos. Solo hace falta pasar por las redes sociales para darse cuenta que lo que sucedió esta semana fue un despropósito.

El formato "All Stars" nunca ha sido uno de los más justos del programa. Es divertido ver devuelta a las drag queens que tuvieron mejor proyección, pero no ganaron en sus respectivas temporadas. En algunos casos, el retorno al programa significa una redención tras mostrar una imagen poco profesional (Phi Phi O'Hara intentó hacerlo, pero no lo logró), y en otros una oportunidad para ganar la corona que creyeron robada (Alaska tras perder frente a Jinkx Monsoon en la temporada 5).

Sin embargo, los giros que la producción crea para darle mayor dramatismo al concurso termina molestando inevitablemente a los fans ¿Cómo es que Alyssa Edwards o Tatianna no llegaron a ser finalistas de "All Stars 2"? ¿Por qué eliminaron a una competidora tan talentosa como Shangela para coronar a una olvidable Trixie Mattel en "All Stars 3"? ¿Cómo es que Latrice Royale puede regresar a "All Stars 4" tras una pobre performance, para luego sacar del programa a una invicta Manila Luzon?

Todas esas preguntas cayeron como un saco tras el capítulo final estrenado este sábado en Netflix. Por primera vez, en la historia de "RuPaul's Drag Race" hubo dos ganadoras: las drag queens estadounidenses Trinity The Tuck y Monét X Change.

Ambas obtuvieron el título de "America's Next Drag Superstar" y recibirán $ 100,000 en efectivo cada una y lugares en el "Drag Race Hall of Fame". Sin embargo, muchos señalan que ha sido una decisión más políticamente correcta que meritoria. Trinity era a todas luces la ganadora (tras la eliminación de Luzon), pero un empate con Mónet haría que RuPaul incluya la primera drag queen afroamericana en el Hall of Fame.

Este sería un nuevo intento de RuPaul para agradar a toda su teleaudiencia. Tras comentar hace algunos meses que no permitiría que una mujer transgénero participe en el reality, tuvo que retractarse e invitar a Gia Gunn (mujer transgénero) en la última temporada para dejar de ser llamado transfóbico.

De otro lado Trinity, días atrás, no se mostraba muy contenta con la idea de un empate y así lo hizo saber en Twitter.

No thx — Trinity The Tuck (@TrinityTheTuck) 15 de febrero de 2019

"Ellas no solo son lo mejor de lo mejor, sino que pueden difundir su carisma, singularidad, valentía y talento de manera más amplia y más rápida", ha dicho RuPaul en un comunicado sobre la doble coronación. Habrá que ver si la temporada 11 de "RuPaul's Drag Race", que se estrena el 28 de febrero, estará rodeada de polémica. Seguramente sí.