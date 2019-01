"Russian Doll": esto es lo que dice la crítica de la nueva serie de Netflix

La nueva serie de Netflix "Russian Doll" aún no se estrena y ya tiene a la crítica conquistada. La ficción que tiene cómo protagonista a Natasha Lyonne, conocida por su rol en "Orange is The New Black" llegará al servicio de streaming este viernes primero de febrero.

La serie "Russian Doll" cuenta la historia de una joven llamada Nadia (Natasha Lyonne) que muere una y otra vez mientras está en una fiesta en la ciudad de Nueva York.

Medios internacionales ya vieron la temporada completa de la serie de Netflix y ya tienen sus comentarios:

THE HOLLYWOOD REPORTER

"A veces es divertida, a veces aterradora, pero en definitiva, es satisfactoria (...) Tiene elementos convencionales, pero es tan aguda y absurda que no molestan".

VARIETY:

"Es tan impresionante e inteligente que la puse en mi lista de series favoritas de 2019 inmediatamente (...) Está meticulosamente elaborada".



DEN OF GEEK

"Es remarcable ver a Lyonne (...) transitar todos los callejones y recovecos emocionales de Nadia y guiarla de forma convincente hacia una situación tan increíble".

TIME

"Una tragicomedia de ocho episodios cerebrales y dinámicos (...) 'Russian Doll' usa la trayectoria de Nadia no para tratar cuestiones narrativas sino espirituales."

THE NEW YORKER

"Escena tras escena, encuentra temas crudos y emotivos sobre la mortalidad y el luto y tiene algunos giros argumentales interesantes (...) Finalmente Lyonne ha encontrado un papel digno de su magnetismo".