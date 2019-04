"Salvado por la campana": protagonistas se reunieron tras más de 25 años | VIDEO

Han pasado más de 25 años desde que se emitió el último capítulo de "Salvado por la campana" ("Saved by the bell"), una serie de televisión estadounidense que contaba las aventuras de seis adolescentes en el instituto Bayside.

Por ello, Elizabeth Berkley (Jesse), Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowsky), Mark-Paul Gosselaar (Zack) y Mario Lopez (Slater) decidieron reunirse en una íntima cena a la que asistieron acompañados por respectivas sus parejas.

Fue Mario Lopez el que compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se le puede ver junto a sus compañeros en la reunión que tuvo lugar el último fin de semana y que lleva por título: "Friends forever (Amigos para siempre)...".



El actor también compartió un video en el que se le puede ver muy animado, sentado en la mesa del restaurante, y tras enfocar a cada uno de los asistentes asegura que fue una "divertida cena con viejos amigos" y bromea sobre quién pagará la cuenta.

Sin embargo, algo que no pasó desapercibido para los fanáticos de "Salvado por la campana", fue la ausencia de Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle, y de Dustin Diamond, el excéntrico Screech.

Lark Voorhies enfrentó en los últimos años algunos problemas personales y fue cuestionada por su estado mental, luego que su madre asegurara que sufre de bipolaridad. La actriz también fue relacionada con drogas.

En tanto, Dustin Diamond se distanció del elenco de “Salvado por la campana” debido a que en "Behind the Bell" ("Detrás de la campana"), un libro de memorias sobre los entretelones de la serie que publicó en 2009, no habló en buenos términos de sus compañeros.